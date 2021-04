Kia presenta K8: 3.5 V6 benzina e comfort da ammiraglia

La casa coreana Kia ha deciso di anticipare a febbraio 2021 l’aspetto del nuovo SUV K8 senza però svelarne i dettagli tecnici; a fine marzo, invece, questi ultimi sono stati pubblicati e oltre alla notizia che non sarà commercializzata in Europa e negli Stati Uniti, si è appreso che il propulsore top di gamma sarà un V6 da 3.5 litri con ben 295 cv affiancato da varianti minori come un quattro cilindri da 2.5 litri che produrrà 100 cv in meno del fratello più grande, arrivando a quota 195 cv totali.

Inoltre, la casa coreana ha sviluppato un motore con tecnologia LPI – iniezione di propano liquido -da 3.5 litri che produrrà fino a 236 cv; tutti questi motori hanno in comune il cambio che sarà un 8 marce automatico. Secondo Kia migliorerà i consumi dei motori V6 di addirittura il 6%, andando a posizionarsi come una alternativa ecologica al cambio manuale.

L’azienda sostiene che grazie ad un miglioramento tecnologia introdotta con questo cambio automatico, sarà possibile rendere l’accelerazione quasi impercettibile sfruttando i nuovi convertitori di coppia; un’altra nuova caratteristica di questo veicolo rispetto ai predecessori è la disponibilità della trazione integrale in abbinata esclusivamente al motore top di gamma 3.5L V6 benzina che potrà essere scelta come optional in alternativa alla più tradizionale trazione anteriore; sarà anche disponibile l’assetto elettronico per poter regolare le sospensioni a proprio piacimento.

Il focus è chiaramente sul comfort, questo si evince sia dagli interni estremamente curati sia da particolari che potrebbero passare in secondo piano come l’aggiunta di ulteriore materiale fonoassorbente in cabina e di un un ulteriore strato di materiale isolante nelle portiere rispetto al modello precedente; l’infotainment è inoltre di altissima qualità, affiancando due schermi da 12.3 pollici – uno per infotainment e uno strumentazione di bordo – ad un Head Up Display da 12 pollici.

L’utilizzo dei comandi vocali sarà la normalità sulla nuova K8 che ascolterà e riprodurrà fedelmente tutto ciò che gli viene chiesto tramite un avanzatissimo sistema audio a 14 casse firmato Meridian.

Per quanto riguarda la sicurezza, Kia equipaggerà ogni veicolo con del ADAS avanzati come l’aiuto alla guida in autostrada – stile Tesla – il Cruise control adattivo e l’assistenza al parcheggio.