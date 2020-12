KIA richiama 295.000 veicoli negli USA: rischio incendio vano motore

La casa automobilistica KIA è alle prese con un richiamo che andrebbe ad interessare ben 295.000 vetture, le quali sarebbero a rischio incendio nel vano motore. La causa di questo problema sarebbe da ricondurre ad alcuni difetti di costruzione che andrebbero ad accelerare l’usura della bronzine.

Nello specifico, secondo quanto affermato dall’azienda coreana, la campagna di richiamo interessa alcune unità della Sorrento – che sono state prodotte tra il 2021 e il 2013-, ma anche della Optima Hybrid prodotte tra il 2011 e il 2013, così come della Forte e della Koup realizzate nel periodo 2012-2015. Infine verranno richiamati anche alcuni esemplari di Soul realizzati tra il 2014 e il 2015 e alcune Sportage del 2012. Lo stesso problema, sta costringendo la casa automobilistica Hyundai a richiamare ormai più di 130.00 veicoli.

La campagna avviata da KIA è nata a seguito di alcune indagini effettuate dall’agenzia federale degli Stati Uniti per la sicurezza stradale, che ebbero inizio nel 2019. Nel mese di luglio, la Nhtsa ha chiesto di provvedere al richiamo dei modelli di auto risultati maggiormente a rischio, motivo per il quale la casa automobilistica ha deciso “di richiamare alcuni veicoli come misura preventiva per attenuare potenziali pericoli di incendio“.

Nei giorni scorsi, sia KIA che Hyundai, hanno concordato con la Nhtsa una multa di circa 173 milioni di euro poiché le due aziende non sono state in grado di richiamare in maniera tempestiva più di 1,5 milioni di vetture che presentavano malfunzionamenti ai propulsori.

Dunque, con l’avvio della campagna di richiamo per i veicoli KIA, le officine dei concessionari ufficiali della casa automobilistica, provvederanno ad ispezionare il vano motore in modo tale da capire se il veicolo analizzato presenta perdite di carburante o olio. Per fare ciò, le vetture verranno sottoposte al test diagnostico ed eventualmente si procederà con la riparazione della parte interessata con la possibilità che venga sostituito il propulsore.

L’azienda coreana ha inoltre affermato che il software dei sensori relativo al controllo delle vibrazioni del motore – utili per capire se vi siano bronzine danneggiate e se queste ultime vadano immediatamente sostituite – è in fase di sviluppo.