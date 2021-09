Kimi Raikkonen si ritira dalla Formula 1: l’addio a fine campionato

Kimi Raikkonen ha comunicato che questa sarà la sua ultima stagione in cui correrà in Formula 1. Il pilota di Alfa Romeo Racing ORLEN ha annunciato il suo ritiro dopo aver gareggiare per ben 20 stagioni, nelle quali ha vinto 21 gare e un Campionato del Mondo nel 2007 con Ferrari. Al momento è il pilota con più Gran Premi sulle spalle, ben 344.

Il finlandese ha iniziato a correre in Formula 1 con la Sauber nel 2001, successivamente si è spostato su McLaren nel 2002 e infine da Ferrari nel 2007. Dopo una breve pausa nel 2010, è tornato a correre con Lotus F1 prima di ritornare con il Cavallino. Solo nel 2014 è approdato in Alfa Romeo Racing ORLEN con cui sta gareggiando in questo campionato. L’addio a fine stagione è una notizia che non stupisce più di tanto visto che da diverso tempo si parlava di un possibile ritiro. Una decisione non semplice senza dubbio, ma per il pilota sembra essere arrivato il momento di provare qualcosa di nuovo.

Con il suo addio, ci si domanda anche quale pilota prenderà il suo posto nel team di F1; per il momento ci sono solo voci di corridoio, ma si ipotizza che il ritiro di Kimi possa dare seguito ad una serie di cambiamenti strategici importanti nel campionato. Il suo attuale team ha espresso tutta la sua gratitudine per il lavoro che il pilota ha fatto in questi tre anni, dal 2019 ad oggi, augurandogli per il futuro tutto il meglio possibile. Un saluto al campione è arrivato anche da Jean Philippe Imparato, CEO di Alfa Romeo, il quale ha descritto Kimi come una leggenda dello sport che lo ha accompagnato nella fantastica esperienza in Alfa Romeo. Kimi “IceMan” Raikkonen rappresenterà sempre una pietra miliare nella gloriosa storia dell’Alfa Romeo.

Il futuro? Ancora un mistero. Il pilota ha dichiarato di non aver ancora le idee chiare su cosa fare “da grande”; dopo aver speso oltre 20 anni in Formula 1, Kimi ha precisato di voler spendere più tempo con la propria famiglia, portare i figli a scuola e focalizzarsi sulla quotidianità. “Ci saranno delle opportunità ma non sono interessato a pensarci al momento” – ha dichiarato il campione.