L’azienda britannica Kleanbus ha completato il primo prototipo realizzato utilizzando il suo kit di conversione per autobus elettrici, grazie al quale è possibile convertire autobus a gasolio in autobus elettrici con relativamente poche modifiche.

“motore elettrico in scatola”, così Kleanbus descrive il suo kit di conversione: l’operazione è rapida e molto efficiente dal punto di vista dei costi, e una volta concluso lo sviluppo sarà possibile convertire molti autobus a uno o due piani in autobus 100% elettrici. A supporto della tesi per cui la conversione sarebbe molto economica, Kleanbus afferma che al prezzo di acquisto di un solo autobus elettrico tra quelli disponibili sul mercato si possono realizzare 5 conversioni di vecchi autobus a gasolio, con un massimo di 10 anni di età.

Il prototipo che possiamo ammirare nelle foto è un Optare Solo, è il primo ad essere stato completato e a breve inizieranno i test alla guida, fondamentali per impostare al meglio tutte le componenti del kit e massimizzare le prestazioni riducendo i consumi.

Kleanbus si occuperà di produrre motori costruiti secondo le specifiche necessarie al singolo bus in questione, effettuerà una valutazione approfondita di come viene utilizzato il veicolo e fornirà ai clienti una simulazione computerizzata in grado di mostrare il risultato della conversione ancor prima di iniziare il lavoro. Una volta definite le specifiche, il primo passo è rimuovere il vecchio motore diesel e tutti i sistemi associati; le modifiche al telaio sono pochissime, in quanto il kit di Kleanbus è progettato per andare a posizionarsi dove si trovava il vecchio motore, mentre gli interni del bus possono essere completamente rivisti in chiave moderna, secondo le necessità del cliente.

Kleanbus ha già ricevuto le certificazioni ISO 9001 e ISO 14001 e continua a testare approfonditamente tutte le componenti del suo kit per assicurarsi che la conversione sia fruttuosa ma anche sicura.