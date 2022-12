Il Gruppo Koelliker, leader nel nostro Paese nella proposta di soluzioni di mobilità sostenibili ed intelligenti e A2A E-Mobility, importante società del Gruppo A2A che si occupa di sviluppa prodotti e servizi di mobilità per l’elettrificazione delle flotte aziendali, hanno stretto una partnership che nasce con l’intento di favorire la diffusione della mobilità elettrica. Non dimentichiamo che un processo di accelerazione per la transizione all’elettrico è indispensabile in un Paese come l’Italia, in cui il numero dei veicoli elettrici è ancora piuttosto basso rispetto ad altri Paesi europei.

Nello specifico, le due aziende si occuperanno di proporre i servizi e i prodotti di A2A dedicati alla ricarica e alla fornitura di energia ad aziende e privati che acquistano veicoli elettrici, commerciali o di trasporto passeggeri, distribuiti da Koelliker.

La nostra collaborazione con A2A sancisce un ulteriore tassello per accelerare il processo di transizione alla mobilità elettrica nel nostro Paese. Con questa intesa desideriamo supportare e accompagnare coloro che decidono di optare per una scelta di mobilità sostenibile, assicurando una customer experience fluida e serena, ha dichiarato Marco Saltalamacchia, Executive Vice President & CEO del Gruppo Koelliker.

Come sottolineato da A2A e Koelliker, si tratta di un’offerta integrata disponibile per i dipendenti e usufruibile da casa, in azienda e su strada. Un’iniziativa che mira, dunque, a creare un vero e proprio ecosistema elettrico.

Il nostro obiettivo è quello di diventare il partner delle aziende per la mobilità elettrica e l’accordo con Koelliker va esattamente in questa direzione. Integrare veicoli a zero emissioni e prodotti per la ricarica di energia è fondamentale per una esperienza d’uso della mobilità elettrica ancora più semplice, accompagnando le persone e le imprese nel percorso di transizione energetica e decarbonizzazione, ha commentato Fabio Pressi, Presidente e Amministratore Delegato di A2A E-Mobility.

Non a caso, il CEO del Gruppo Koelliker ha ribadito che si tratta di una soluzione per trasformare l’elettrico da scelta di nicchia a mercato di riferimento.