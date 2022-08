Il marchio svedese Koenigsegg è da sempre impegnato nella ricerca di soluzioni tecnologiche avveniristiche e sorprendenti, e l’ultima creazione, la CC850, non poteva certo essere da meno: l’auto, nata come tributo alla prima auto prodotta da Koenigsegg, la CC8S, è spinta da un motore V8 da 5 litri in grado di produrre 1363 cavalli a cui è stato accoppiato un modernissimo sistema di trasmissione LST – Light Speed Transmission, sviluppato internamente alla compagnia.

La novità introdotta con questa versione di LST si chiama Engage Shift System (ESS), in sostanza è un sistema che permette al guidatore di scegliere tra un cambio automatico a 9 rapporti e un cambio manuale classico a 6 rapporti, con tanto di pedale della frizione; guardando le foto della leva del cambio si può notare come i primi 6 slot siano dedicati ai 6 rapporti che tutti conosciamo, mentre gli ultimi 2 a destra – rispettivamente in alto e in basso – sono dedicati alla modalità ‘Drive’ e alla retromarcia. Il passaggio tra una modalità e l’altra può avvenire in qualunque momento, semplicemente spostando la leva del cambio.

Nel video che vi riportiamo in calce abbiamo Christian Von Koenigsegg che ci spiega a grandi linee il funzionamento della nuova trasmissione LST: l’intero sistema è particolarmente complesso ma pesa poco meno di 90 kg, meno di un cambio manuale con simili caratteristiche e senza dubbio meno di una trasmissione a doppia frizione.

L’obiettivo di Koenigsegg nel progettare questa trasmissione è quella di offrire la sensazione di una cambiata più naturale, rapida e intuitiva, come quella di una piccola macchina sportiva, senza però perdere la comodità del cambio manuale: conciliare una cambiata sportiva di un cambio manuale e la comodità di un cambio automatico non dev’essere stato facile, ma in Svezia ci sono riusciti.

Il sistema è progettato con vari sensori che rilevano quando viene premuto il pedale della frizione e ciò permette alla trasmissione di reagire di conseguenza, fornendo al guidatore le stesse sensazioni di un cambio manuale vero e proprio: il sistema avrebbe potuto funzionare anche senza pedale e in modo molto più fluido, ma Koenigsegg ha voluto tararlo in modo da risultare più autentico a chi lo guida.

Inoltre, la presenza di 9 rapporti diversi permette all’auto di cambiare drasticamente il proprio comportamento in base alla modalità di guida scelta: in modalità ‘Normal‘ la 1° marcia del cambio manuale corrisponde alla 2° marcia di quando si viaggia in automatico, mentre in modalità ‘Track‘ la 1° marcia del cambio manuale è in realtà la 3° marcia del LST, così da permettere di raggiungere un’alta velocità anche in pit-lane senza dover cambiare rapporto.

Ancora una volta Koenigsegg ha trovato il modo di alzare ulteriormente l’asticella per quanto riguarda l’aspetto tecnico delle hypercar: la bella Koenigsegg CC850 ha un prezzo da capogiro, ben 3.65 milioni di dollari.