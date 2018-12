Koenigsegg Regera Naked Carbon, l’hypercar ibrida perde 20Kg

Sappiamo già che tra le hypercar è di prassi utilizzare chilometri di carbonio. Koenigsegg anche su Reggera ha optato per un less is more. Niente vernice per la nuova ibrida da 1500 cv.

Eliminati altri 20 kg per arrotondare il peso a 1400kg. Un tipo di carbonio speciale, incredibilmente dispendioso in termini di tempo e denaro, questo carbonio dovrebbe essere freddo al tatto, poiché non c’è nessuna vernice per isolarlo, è proprio la mancanza di questa che consente di risparmiare peso.

È prodotto come tutte le altre forme di fibra di carbonio, ma dove questo differisce è che ogni pannello viene poi levigato fino al tessuto a mano per dare un aspetto setoso. È un processo preciso che richiede una mano ferma.

Koenigsegg dice che ci sono anche ulteriori vantaggi in quanto, a quanto pare, questa finitura ha meno probabilità di graffiare e scheggiare dal momento che il carbonio è più forte della normale resina epossidica.

Spinta da un V8 5.0 più tre motori elettrici e capace di erogare qualcosa come 1.500 CV e 2.000 Nm di coppia massima, risulta decisamente contenuta. Sempre spettacolari le prestazioni che garantiscono uno scatto da 0 a 100 km/h in appena 2,8 secondi ed una velocità massima di oltre 400 km/h.

Il nuovo proprietario svizzero si è fatto proprio un bel regalo di natale. Non possiamo che fargli gli auguri per il suo nuovo giocattolo.