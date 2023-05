GMC Hummer EV è senza dubbio il veicolo elettrico di produzione più appariscente che si possa acquistare, e la sua propensione all’eccesso si applica anche al suo pacco batterie che è di dimensioni enormi.

Con una capacità utilizzabile di 205 kWh, la batteria dell’Hummer EV è la più grande disponibile su un veicolo elettrico di serie al momento, e si prevede che solo il futuro pickup RAM 1500 REV sarà in grado di superare questa soglia con i suoi 229 kWh. Per dare una misura, un’utilitaria elettrica si ferma tendenzialmente a 50 kWh, mentre le più famose Tesla (Model 3) hanno a disposizione circa 70 kWh.

Ma quanto pesa la batteria del Hummer EV? Tanto, anzi tantissimo: quasi 1.300 kg, praticamente il peso di una Volkswagen Polo intera. Munro, un nuoto youtuber, ha analizzato da vicino il pacco batterie rivelando come mai sia così mastodontico. Secondo quanto riportato, il peso sarebbe aggravato dalla struttura stessa, realizzata in acciaio stampato.

GMC, infatti, per creare il pacco batterie ha realizzato 139 componenti stampati indipendenti che vengono poi saldati successivamente per creare una struttura più solida e duratura. In totale, il pacco batterie, richiede 3.500 punti di saldatura; quasi il doppio di quelli richiesti da una normale auto elettrica.

La batteria è composta da due pacchi distinti da 400 Volt confezionati in parallelo, uno sopra l’altro, ciascuno con 12 moduli batteria. Se siete curiosi, il video lo lasciamo qui di seguito ed è decisamente interessante da vedere.