Stellantis, il conglomerato automobilistico multinazionale, sta lavorando per sviluppare batterie più leggere per veicoli elettrici (EV) con l’obiettivo di ridurne il peso del 50% entro il 2030. Secondo Ned Curic, il capo tecnologico di Stellantis, le batterie attuali per EV sono eccessivamente pesanti e ciò limita la sostenibilità di questi veicoli.

Curic ha dichiarato che il suo obiettivo, decisamente ambizioso, è quello di ridurre il peso delle batterie entro il 2030, anche se al momento non ha una chiara visione di come saranno queste “batterie del futuro”. Per raggiungere questo obiettivo, sarà necessario sviluppare nuovi materiali, nuove soluzioni chimiche e trovare modi innovativi, e particolarmente ingegnosi, per sostituire i materiali attualmente utilizzati, noti per la loro elevata densità.

Con questo obiettivo in mente, Stellantis ha investito 40 milioni di euro nella creazione del Battery Technology Center a Torino, il quale sarà focalizzato sullo sviluppo, e sui test interni, di batterie per i futuri veicoli del gruppo. Inoltre, è già in fase di costruzione una struttura simile in Nord America, a Windsor, in Canada, la quale rappresenta parte degli sforzi a lungo termine della compagnia, per migliorare le batterie dei veicoli elettrici.

Durante la presentazione, Curic ha anche annunciato che Stellantis prevede di lanciare entro la fine dell’anno un veicolo “molto conveniente”, senza specificarne, però, il prezzo. L’obiettivo è rendere i veicoli elettrici più accessibili a un’ampia parte della popolazione.

Questi sforzi nello sviluppo di batterie più leggere, e nella realizzazione di veicoli elettrici più convenienti, sono parte dell’impegno di Stellantis per una maggiore sostenibilità del settore delle EV. Riducendo il peso delle batterie, si potrebbe migliorare l’efficienza energetica dei veicoli, oltre che aumentare la loro autonomia. Questi progetti, infine, rappresentano dei passi concreti, e significativi, verso un futuro più sostenibile, riducendo la dipendenza da fonti di energia a base di carbonio e promuovendo l’adozione di veicoli elettrici in tutto il mondo.