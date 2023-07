Durante l’inaugurazione della nuova fabbrica di Koenigsegg sono emersi ulteriori dettagli sulla nuova versione di serie Gemera, ovvero la prima super berlina a quattro posti (Mega-GT). Dettagli che sono stati rapidamente ripubblicati dallo stesso Christian von Koenigsegg, il numero uno del marchio svedese.

Oltre ad essere la prima Mega-GT, Gemera prevedeva l’introduzione di un nuovo propulsore a tre cilindri, conosciuto con il nome di Tiny Friendly Giant, capace di erogare una potenza di 600 cavalli. Valore che saliva a 1.700 cavalli grazie all’aggiunta di tre motori elettrici, per un totale di 3.500 Nm di coppia.

Tuttavia, nelle ultime indiscrezioni, è stato confermato che la Gemera presenterà un motore V8. Delusi? Non dovreste esserlo. Invece di 1.700 cavalli, la Gemera sarà in grado di erogare fino a 2.300 cavalli mantenendo la medesima coppia. Il rapporto peso/potenza è di 0,77 CV per chilogrammo, il che equivale a un peso a vuoto di 2.946 kg.

Al momento non è chiara la esatta specifica configurazione, l’unico aspetto conosciuto riguarda il cambio che sarà a 9 velocità e probabilmente ereditato o ispirato dalla Jesko.

Queste informazioni sono state annunciate durante l’apertura di una nuova struttura di Koenigsegg, è solo una questione di tempo prima che il signor von Koenigsegg appaia in un video per spiegarci il motivo del cambiamento di direzione dell’auto, gli eventuali miglioramenti apportati al cambio e quando potremmo aspettarci di vedere l’auto sul mercato. Al netto della modifica, è prevedibile che Koenigsegg Gemera manterrà tutte le sue doti di velocità e accelerazione; per chi non lo sapesse, Gemera già nella precedente configurazione era in grado di bruciare lo 0-100 km/h in 1,9 s (Tesla Model S Plaid impiega 2,1 secondi) e raggiungere, senza problemi, i 400 km/h.