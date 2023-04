Negli ultimi giorni il web è leggermente impazzito a causa delle immagini pubblicate dal canale Youtube The Q, specializzato in “Science videos and more” stando alla loro descrizione: si tratta di una bicicletta con ruote quadrate che però funziona davvero!

All’inizio del video possiamo vedere il telaio di supporto per quelli che in sostanza non sono altro che dei cingoli, con la parte in movimento che è stata sostituita con il battistrada di una normale gomma da bicicletta: ad ogni angolo delle ruote quadrate sono installati degli ingranaggi che consentono al cingolo di muoversi. Le gomme da bicicletta sono state modificate e tagliare a misura, dopodiché si pensano delle viti ben posizionate a tenere le gomme al loro posto, consentendo il movimento.

Per assurdo, questa sembra essere stata la parte più facile del progetto, a differenza della trasmissione che è composta da due sezioni di catene per biciclette saldate insieme al fine di portare il movimento alla ruota posteriore. In una normale bicicletta infatti, la trasmissione è affidata alla catena che va a muovere la ruota posteriore dal suo centro, ma in questo caso il centro della ruota quadrata non si muoverà mai e c’è stato bisogno di inserire degli ingranaggi nella ruota posteriore, perfettamente visibili nell’angolo della ruota posto sotto al sellino.

Le clip che ci mostrano il funzionamento di questa bici con le ruote quadrate, purtroppo, sono molto brevi e non mostrano mai delle curve o percorsi particolari, e negli unici momenti in cui si vede la bicicletta in movimento il percorso è completamente dritto e piatto, mentre sarebbe interessante capire se questa bicicletta è in grado di andare in salita o in discesa, magari anche in un leggero fuoristrada. Per il momento si tratta soltanto di un simpatico progetto di ingegneria capace di farci incrociare gli occhi per la confusione, perché per quanto ci si impegni questa bici con le ruote quadrate in movimento sembrerà sempre un’illusione ottica.