Secondo quanto riferito, BMW ha ufficializzato la sua intenzione di sviluppare una versione completamente elettrica della M3, prevista per essere commercializzata nei prossimi quattro anni. Questa nuova M3 elettrica sarà progettata sulla piattaforma Neue Klasse, presentata al Motor Show di Monaco in abbinamento al prototipo Concept Vision Neue Klasse.

La notizia della M3 elettrica proviene da un rapporto di Carsales, dove il team di giornalisti ha avuto l’opportunità di discutere con il responsabile dello sviluppo prodotto di BMW, Frank Weber. In quest’incontro con la stampa, Weber ha confermato che BMW sta lavorando su una M3 completamente elettrica.

Tuttavia, per coloro che preferiscono ancora i motori a combustione interna, c’è una piccola speranza: sembra che BMW offrirà anche una variante alimentata a benzina. Weber ha chiarito che la M3 elettrica sarà venduta insieme a una versione con motore a combustione interna. Quest’ultima avrà un nuovo motore, probabilmente basato sull’attuale sei cilindri S58, progettato per rispettare le normative Euro 7. Weber ha sottolineato che entrambe le opzioni coesisteranno sul mercato, per soddisfare le diverse preferenze dei consumatori.

Per quanto riguarda la M3 elettrica, si prevede che possa erogare fino a 1.000 kW (circa 1.341 CV) di potenza complessiva grazie a quattro motori elettrici individuali. BMW ha già presentato un concept di veicolo elettrico a quattro motori, e il lavoro di sviluppo continua su un prototipo basato su i4 e M3. Sebbene il prototipo non sia destinato alla produzione, potrebbe darci un’idea di cosa aspettarci dalla prossima M3.

Weber ha confermato che la piattaforma Neue Klasse ha la capacità di gestire una potenza fino a 1.000 kW, ma non ha fornito dettagli sulla configurazione esatta della M3 elettrica o sulla trasmissione a quattro motori. Tuttavia, se la M3 elettrica dovesse effettivamente raggiungere tali livelli di potenza, supererebbe di gran lunga la versione con motore a combustione interna in termini di prestazioni. Pur non sapendo come sarà l’endotermica, è davvero difficile pensare che possa battere una soluzione elettrica, quanto meno nello spunto da fermo o in accelerazione. Inoltre, Weber ha sottolineato che l’architettura elettrica consentirà ai conducenti di avere un controllo totale sulla trasmissione e sul controllo individuale delle ruote, suggerendo capacità avanzate di gestione della coppia.

Per quanto riguarda la tempistica, si prevede che la M3 elettrica debutterà intorno al 2027, vicino al lancio del primo modello della Neue Klasse nel 2025. L’obiettivo è di offrire prestazioni eccezionali anche nel segmento delle vetture elettriche.