La Bugatti Chiron è un vero e proprio missile capace di raggiungere velocità di picco impressionati, anche per gli alti standard del mercato delle auto sporte. La versione Super Sport è ancora più estrema e potente ed è in grado di spingere ulteriormente sull’acceleratore grazie ad una lunga serie di miglioramenti applicati al progetto da Bugatti. Un video ufficiale condiviso dal brand ci mostra un test in laboratorio della Bugatti Chiron Super Sport. In questo test, il poderoso 8.0 W16 è in grado di toccare una potenza massima di 1.619 CV con una coppia motrice massima di 1.665 Nm.

I dati emersi dal test sono superiori anche a quelli “ufficiali” diffusi in passato dall’azienda. Secondo tali dati, infatti, l’Hypercar sarebbe in grado di raggiungere 1.619 CV e 1.600 Nm. Il progetto, invece, riesce a erogare fino a 19 CV di potenza in più con una coppia motrice massima superiore di 65 Nm rispetto a quanto dichiarato. Il picco massimo di potenza è stato raggiunto ad una velocità di 338 km/h. La vettura, in ogni caso, è in grado di garantire velocità molto maggiori, arrivando fino a 440 km/h. Questo limite potrebbe essere superato alla vettura.

Da notare che senza i controlli software (necessari per evitare danni a pneumatici e altre componenti meccaniche) la Bugatti Chiron è in grado di raggiungere i 483 km/h nella variante Super Sport. Bugatti, in ogni caso, ha prodotto solo 9 esemplari di questa Hypercar, tutti già da tempo acquistati dalla clientela del brand.

Ecco il video del test pubblicato da Bugatti sul suo canale YouTube: