Poche ore fa è stata presentata una nuova proposta di legge presso il Senato della California, una legge che potrebbe far sparire dalle strade tanti vecchi motori a scoppio: avanzata dalla SEMA (Specialty Equipment Market Association) la proposta prevede un supporto economico per tutti i californiani che decidano di convertire la propria auto con motore termico in un’auto elettrica.

La proposta è stata portata in Senato da parte del senatore Anthony Portantino, e l’intento è quello di offrire un bonus di 2000 $ per tutti i residenti californiani che decidano di rimuovere il motore a combustione dalle proprie auto in favore di un powertrain elettrico. Per il momento sono previsti circa 2 milioni di dollari di fondi all’anno per la conversione in elettrico di auto endotermiche già esistenti e la proposta sembra essere stata accolta con interesse: in California le auto elettriche sono già molto diffuse rispetto ad altre zone del mondo, ma tanti interessanti restano ancora tagliati fuori a causa dei prezzi di listino proibitivi.

I kit di conversione, dal canto loro, si stanno rapidamente diffondendo anche a prezzi relativamente contenuti, come il kit Eluminator Mustang Mach-E proposto da Ford a 4340 $ che ha permesso di convertire un vecchio F-150 in un moderno e più ecologico pick-up 100% elettrico. Anche considerando il prezzo pieno di 4340 $, anche aggiungendo l’inevitabile costo di manodopera per la conversione, il costo dell’operazione potrebbe essere sensibilmente inferiore rispetto al prezzo di listino dell’auto elettrica più economica ad oggi disponibile negli USA, la Chevrolet Bolt proposta a 27.800 $.

“La proposta renderà molto più facile per alcuni californiani il passaggio a una guida più ecologica, anche se ora non hanno le risorse economiche per farlo. Grazie a questa leggere saremo in grado di aiutare la conversione di vecchie auto fornendo supporto economico ai californiani che decideranno di abbandonare il motore a scoppio. Le tecnologie più avanzate non dovrebbero essere riservate solo alla fascia più ricca della popolazione.” ha detto il senatore Portantino.

Se si considera che in California sono già attive poco meno del 30% (15.182) di tutte le colonnine di ricarica esistenti negli Stati Uniti, non possiamo pensare a un posto migliore per questa proposta di legge; da quelle parti le conversioni di vecchie auto sono già abbastanza frequenti e questa legge potrebbe dare un forte slancio al settore.