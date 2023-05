La Cassazione si è espressa su un tema spinoso che farà piacere però a numerosi (e sfortunati) automobilisti. Fino ad oggi, se il costo di riparazione di un’auto sinistrata per colpa di un altro utente della strada supera il valore residuo di una vettura, il risarcimento della compagnia non va oltre il valore di mercato. Una procedura che obbligava necessariamente la rottamazione della vettura; azione che non sempre permette al malcapitato di acquistare una nuova auto, soprattutto ora che i prezzi sono superiori a quanto registrato in passato.

Come riportato da Quattroruote, la situazione è destinata a cambiare grazie ad una nuova sentenza che “fa lo sgambetto” alle assicurazioni. Per Federcarrozzieri si tratta di una sentenza “clamorosa”:

“interviene a gamba tesa sul settore delle riparazioni auto, bacchettando di fatto le compagnie di assicurazioni che spingono i propri clienti a rottamare l’automobile in caso di incidente quando il costo delle riparazioni supera il valore commerciale della vettura. Da tempo – aggiunge la federazione – i giudici ritengono lecito risarcire riparazioni il cui costo non supera notevolmente il valore di mercato del veicolo, ma ora la Cassazione ha fatto di più: in un caso dove il danneggiato aveva richiesto ‘una somma pari quasi al doppio del valore del veicolo’ ha infatti chiarito che, pur dovendo ‘tener conto della necessità di non sacrificare specifiche esigenze del danneggiato a veder ripristinato il proprio mezzo’, il limite per il risarcimento è che non vi sia un aumento di valore del veicolo”.

Tutto cambia quindi e ci piacerebbe dire “finalmente in meglio”: la rottamazione non sarà più obbligatoria e non riceveremo più pressioni dalle compagnie assicurative per demolire l’auto sinistrata a favore di una nuova e più costosa. Ora sarà l’automobilista a decidere se riparare la vettura sinistrata o rottamarla (magari acquistandone una nuova sfruttando gli incentivi a disposizione).