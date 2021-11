La Cina punta sul mercato auto europeo: maxi-investimento per Great Wall Motors

Great Wall Motors è una delle aziende di riferimento del settore automotive in Cina. Dopo i primi tentativi di farsi largo in Europa, con risultati non esaltanti, il colosso cinese sta preparando una nuova strategia. Per conquistare il mercato europeo delle quattro ruote, infatti, Great Wall punterà sul settore delle auto elettriche e su altri marchi del gruppo come Ora e Wey che hanno già fatto il loro debutto europeo in occasione del recente Salone di Monaco dello scorso settembre con modelli come Ora Cat e Wey Coffee 01.

Per sostenere l’espansione in Europa, inoltre, Great Wall Motors sta preparando importanti investimenti. L’azienda cinese ha annunciato la nascita di una divisione in Germania con sede a Monaco di Baviera, città che ospita anche il quartier generale di BMW. La sede tedesca di Great Wall includerà un nuovo reparto di Ricerca e Sviluppo dedicato al mercato europeo. La divisione, inoltre, ospiterà anche reparti dedicati all’amministrazione e, soprattutto, alle vendite. La filiale tedesca di Great Wall dovrebbe presentare circa 300 dipendenti già nel corso del 2022.

Il colosso cinese ha intenzione di avviare importanti investimenti in Germania. Per sostenere la nuova gamma di auto elettriche, infatti, Great Wall Motors realizzerà due Gigafactory, ovvero due impianti di produzione di batterie per auto. L’investimento complessivo previsto è di circa 2 miliardi di euro. Le fabbriche verranno realizzate nella regione del Saarland.

Tra gli investimenti previsti, inoltre, c’è anche la realizzazione di due centri dedicati ai servizi da offrire alla clientela. I centri in questione sorgeranno a Monaco di Baviera e a Berlino. I primi modelli dei marchi di Great Wall per l’Europa saranno in vendita già a partire dal 2022.