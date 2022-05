La moda delle auto retrò che negli ultimi anni ha portato alla nascita di modelli come la Fiat 500, la Honda E o il furgoncino elettrico Volkswagen ID.Buzz non sembra interessare più di tanto Citroen, che invece avrebbe modo di approfittare di questo trend: è quello che deve aver pensato Dejan Hristov, un designer indipendente che si è immaginato una versione moderna e 100% elettrica della Citroen 2CV.

La 2CV è un’auto che ispira spesso le menti dei designer di tutto il mondo, ma secondo Hristov nessuno dei lavori eseguiti finora è riuscito a rimanere fedele alle forme originali dell’auto, nemmeno i design realizzati dalla stessa Citroen sono stati particolarmente soddisfacenti.

Dejan ha quindi deciso di mantenere la silhouette della 2CV originale, quella prodotta tra il 1948 e il 1990, comprensiva di tetto arrotondato e del caratteristico cofano anteriore che scende morbido verso il muso. Il tutto è poi completato da dettagli più moderni, come i fari a LED oscurati, la griglia frontale di dimensioni molto ridotte – anche perché è una elettrica, non avrebbe bisogno di particolare raffreddamento – e delle telecamere posizionate così da sostituire gli specchietti retrovisori. Il posteriore della 2CV di Hristov è impreziosito da un faro unico che corre da un fianco all’altro dell’auto, così da darle un twist ancora più moderno.

In questa sua versione moderna, la Citroen 2CV è lunga 4241mm, circa 380mm in più della sua versione originale, e andrebbe a posizionarsi in una fascia di mercato dominata da B-Suv, ma a differenza della sua versione originale questa sarebbe dotata di tutte le comodità moderne: aria condizionata, infotainment con display touchscreen, finestrini elettrici e tutto quello che ci si aspetta da un’auto nel 21° secolo, specialmente se 100% elettrica.

Chissà che un giorno Citroen non si decida finalmente a riportare sul mercato la sua auto di maggior successo, per il momento non possiamo fare altro che goderci l’ottimo lavoro di design di Dejan Hristov.