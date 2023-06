Citroen sta lavorando per rinnovare la sua gamma di veicoli, e uno dei modelli più importanti sarà la nuova Citroen e-C3, un’auto elettrica che verrà svelata a ottobre e sarà disponibile sul mercato europeo nel primo trimestre del 2024. L’obiettivo del produttore automobilistico è quello di offrirla a un prezzo di partenza intorno ai 25.000 euro, un valore di mercato molto interessante soprattutto per chi potrà averla utilizzando gli incentivi.

Sebbene al momento sia difficile immaginare che agevolazioni fiscali saranno disponibili per la fine dell’anno, anche con uno sconto di 5mila euro, la e-C3 potrebbe atterrare intorno ai 20mila euro (al netto dell’allestimento e prezzo reale di lancio). Una spesa contenuta rispetto alla media dei prezzi delle auto elettriche.

In una conversazione con Auto Express, Thierry Koskas, CEO di Citroen, ha fornito alcuni dettagli preliminari su questo modello che sarà prodotto in Europa. Al momento è sconosciuta la piattaforma che utilizzerà questo nuovo modello e il CEO stesso non si è esposto sull’argomento, l’unico valore che conosciamo è l’autonomia che sarà superiore ai 300 km.

Come accennato in precedenza, la futura Citroen e-C3 sarà prodotta in Europa, nello stabilimento di Trnava, in Slovacchia, dove attualmente viene prodotta la C3 a motore endotermico. Thierry Koskas non ha fornito alcuna informazione sulla possibilità che la nuova C3 sia disponibile anche in Europa con un motore a combustione interna ma non è da escluderlo visto le recenti scelte del Gruppo in merito a Jeep Avenger e Fiat 600.

Non ci resta che aspettare ancora qualche mese per scoprire tutte le caratteristiche di questo modello. Tuttavia, è possibile che emergano ulteriori dettagli prima di allora.