La citycar elettrica Mia, da 16mila euro in produzione dal 2023

Per la prima volta la citycar elettrica Mia, fu presentata da Fox Automotive Switzerland. Purtroppo però i progetti prefissati dal costruttore non sono andati come previsto infatti, l’intento era quello di dare il via alla produzione del piccolo veicolo ad inizio 2020. Tuttavia, con il subentrare di alcuni problemi, è stato necessario rimandare lo sviluppo di tale progetto.

Fortunatamente, grazie alla società svizzera Catinum – che ha provveduto a risanare i conti con un incremento di capitale pari a 69,6 milioni di euro – presto la citycar Mia potrà entrare in produzione, in Germania. Di seguito, le parole del CEO Philippe Perret in merito al nuovo progetto che interesserà la Mia:

Con l’annuncio di oggi, diamo il via a un nuovo capitolo nella nostra storia di sviluppo, produzione e commercializzazione della Mia 2.0. Siamo fiduciosi sulla riuscita della nostra impresa: la Mia 1.0 è arrivata troppo presto, ora siamo perfettamente puntuali.

In seguito, Christian Jung ha aggiunto:

Come ingegneri che hanno sviluppato veicoli elettrici come la Porsche Taycan conosciamo a fondo il mercato dei veicoli elettrici e le sue sfide. E con il lavoro svolto sulla Mia 1.0 arriveremo sul mercato tra poco più di 2 anni, lavorando soprattutto sullo sviluppo di un modello di outsourcing che garantisca buona qualità e buoni ritmi sin dall’inizio.

L’auto 100% elettrica in arrivo nel 2023 sarà una sorta di evoluzione del progetto presentato inizialmente, quindi sarà equipaggiata da tecnologie più innovative e si baserà su due “fattori” indispensabili, ossia le dimensioni compatte e il prezzo contenuto.

Dunque, secondo le dichiarazioni rilasciate dal CEO Philippe Perret e dal CTO Christian Jung, la citycar Mia dovrebbe essere disponibile sui più grandi mercati europei. La Fox e-Mobility cercherà di trarre un importante guadagno anche da un programma di licenze indirizzato ai paesi al di fuori dell’UE e dalla vendita di crediti di CO2 ad altri costruttori.

Per quanto riguarda l’aspetto tecnico, la Mia 2.0 potrebbe essere dotata di una batteria da 20 kWh la quale garantirebbe 200 km di autonomia, ma nulla è stato ancora ufficializzato. Nonostante le dimensioni compatte, il veicolo avrà – oltre al posto destinato al guidatore – altri due posti laterali, accessibili da porte scorrevoli. Il prezzo della citycar elettrica dovrebbe essere non superiore ai 16.000 euro.