Un po’ come la Mustang elettrica, la Corvette elettrica vive negli incubi di tanti appassionati di auto sportive ma è destinata a diventare realtà entro il 2025; similarmente a quanto fatto da Ford però, è possibile che la nuova Corvette elettrica non abbia la classica forma da auto sportiva, ma sia in realtà una sedan.

Sfida aperta quindi alla Porsche Taycan, almeno fino a quando non sarà pronta l’architettura C9 in grado di dare vita a una Corvette 100% elettrica vera e propria.

Prendi il nome per cui tutti ti conoscono e usalo per vendere un prodotto completamente diverso da quello originario: è questa la strategia che Chevrolet ha scelto per portare sul mercato la ‘Vette elettrica – in fin dei conti per la Mustang Mach-E la strategia ha funzionato, quindi perché non copiarla?

Ovviamente General Motors si rifiuta di commentare questi rumor, ma la strategia è ormai abbastanza chiara, e per far piacere le auto elettriche a un mercato ancora molto diffidente è necessario fare leva su nomi e loghi che fanno battere il cuore degli appassionati.

Il 2025 sarà l’anno della prima Corvette elettrica, quella che in realtà non sarà una Corvette ma una sedan a cui sarà prestato il nome Corvette; sarà senza dubbio veloce, la potenza non è mai un problema sulle auto elettriche, ma non sarà un’auto sportiva come le Corvette amate dagli appassionati. Il progetto della Corvette elettrica per il 2025 è già avviato, e parte da una solida base, quella che Chevrolet ha già utilizzato per il SUV elettrico ‘Blazer’, ma con una carrozzeria che ricordi di più le linee dell’iconica auto sportiva americana.

Il prezzo? E’ ovviamente ancora un mistero, ma se la cifra dovesse superare i 100.000 $ non sarebbe una sorpresa, visto l’alto costo di sviluppo per i nuovi modelli elettrici e soprattutto il costo delle batterie necessarie ad alimentarli.