In occasione dell’avvio della nuova stazione di DTM 2022, Cupra ha annunciato la nuova vettura che diventerà la safety car ufficiale del campionato; il marchio, per questo ruolo, ha scelto di utilizzare una versione vitaminizzata della Formentor VZ5 personalizzata direttamente da ABT Sportsline, uno dei migliori tuner sul mercato.

Introdotta lo scorso anno, con una produzione limitata a 7.000 esemplari, la Cupra Formentor VZ5 rappresenta il veicolo più potente e affilato a disposizione del marchio spagnolo. Nonostante questo aspetto e la potenza a disposizione vicina ai 400 cavalli, Cupra ha scelto di fornire con la vettura una speciale messa a punto che rende il propulsore da 2,5 litri di casa Audi, il medesimo installato suu Audi RS3 e RS Q3, ancora più prestazionale e la spinge a circa 444 cavalli con 530 Nm di coppia. Con la nuova modifica, Cupra afferma che Formentor ABT può coprire lo scatto da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi e raggiungere una velocità massima di 270 km/h.

A livello estetico le modifiche si limitano tuttavia alla verniciatura, ora color bronzo come i cerchi, e alla presenza di una livrea di colore bianco che riprende i principali sponsor del campionato e il logo del marchio. Nell’ambito della partnership con DTM, Cupra fornirà all’organizzazione due safety car, due race control car, un’auto medica e un’auto leader per un totale di sei veicoli. Le soluzioni a marchio Cupra, saranno presenti in tutte le 16 gare DTM e 14 gare DTM Trophy, a partire dalla tappa di Portimao, in Portogallo. Di seguito vi riportiamo il video di presentazione di Cupra relativo alla nuova safety car.