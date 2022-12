Lo sappiamo da diversi mesi e non è un segreto: gli incentivi all’acquisto di un’auto elettrica o ibrida sono una vera e propria “manna dal cielo” per il settore dell’auto. Non sono mai abbastanza, spesso e volentieri si esauriscono in tempi rapidissimi e sono uno dei pochi e validi aiuti per facilitare la transizione verso l’elettrico. Forse proprio a questo proposito, le amministrazioni di Genova e La Spezia hanno stanziato un tesoretto aggiuntivo che va a sommarsi agli incentivi statali già a disposizione.

Più in dettaglio, a Genova l’amministrazione ha messo a disposizione oltre 18 milioni di euro per l’acquisto di un’auto a basse emissioni avvenuto dal 1° giugno al 31 dicembre 2022 e per gli anni 2023 e 2024. Fino a 9.000 euro per una elettrica, 6.000 euro per una ibrida, 5.000 euro per le auto a metano, GPL e bi-fuel, e 4.000 euro per le endotermiche (benzina o diesel) con motore Euro 6d e Eudo 6d-Temp. Si potrà accedere agli incentivi solo con la rottamazione della propria auto a benzina (fino a Euro 1) o diesel (fino a Euro 5), dopodiché il nuovo acquisto dovrà essere mantenuto per almeno tre anni. In aggiunta, l’incentivo non potrà superare il 40% della spesa sostenuta; insomma, niente Citroen Ami gratis! La Spezia, invece, ha stanziato quasi 4 milioni di euro per privati, imprese, partite IVA, tassisti e noleggio con conducente; anche in questo caso gli incentivi vanno da un sostegno di 9.000 a 4.000 euro, a seconda della motorizzazione presa in esame.

A conti fatti, sommando le quote locali a quelle statali, lo sconto finale è decisamente interessante e allineato a quello di alcuni anni fa da parte della regione Lombardia. Analizzando la Dacia Spring, che ha un prezzo di listino di quasi 22mila euro, si può scendere di:

5.370 euro con Isee inferiore a 30.000 euro (sconto massimo pari al 40% della spesa della vettura – 8.580 euro);

7.870 con Isee superiore a 30.000 euro.

A cui sommare gli incentivi statali:

fino a un massimo di 7.500 euro di contributi con rottamazione (4.500 euro senza rottamazione)

Oppure, una Fiat 500 elettrica (da 25.450 euro) costerebbe

8.950 euro con Isee

11.450 euro per Isee superiori.

A cui sommare gli incentivi statali: