La Ducati elettrica arriverà, ma ci vorrà molto tempo

Ducati è ufficialmente entrata nel mondo delle moto elettriche, dopo l’ufficializzazione della notizia che vede la storica Casa di Borgo Panigale diventare l’esclusiva fornitrice di moto elettriche per il campionato di MotoE, a discapito dell’altra italiana, Energica, che fino ad oggi era stata la sola fornitrice per quella categoria.

E’ il primo passo che Ducati muove verso il mondo della mobilità elettrica – eccezion fatta per qualche monopattino elettrico rilasciato con marchio Ducati – dopo aver rilasciato dichiarazioni contrastanti in merito, negli ultimi anni.

Oggi ha parlato Claudio Domenicali, amministratore delegato di Ducati, che ha confermato il grande interesse di Ducati verso questo nuovo mondo di mobilità su due ruote:

“L’obiettivo è sviluppare competenze e tecnologie in un settore in continua evoluzione, partendo da un’esperienza che ci è familiare, come quella delle competizioni. Arriveremo sul mercato con un prodotto completamente diverso, seguendo la nostra tradizione. Emozionante. Cazzuto. In pista potremo metterci alla prova, sperimentare, cambiare batterie e tipologia di raffreddamento dei motori, evolverci. Farci le ossa con piloti che esigono altissime prestazioni, così da arrivare ad avere una moto elettrica in grado di offrire le prestazioni di una Street Fighter. All’inizio il costo sarà alto, ma si avrà una moto alimentata da energia elettrica. Ci è sembrato il modo più opportuno di iniziare, vista la storia del nostro marchio: un giorno, tra qualche anno, quando avremo sviluppato a puntino la nostra tecnologia, potremmo pensare persino a uno scooter elettrico per completare la nostra offerta. Ma dovrà essere performante.”