Tutto pronto per la presentazione: il prossimo 30 ottobre infatti, Ferrari svelerà al pubblico il prototipo della prossima LMH. La hypercar, che al momento non ha un nome ufficiale, segnerà il ritorno della casa del cavallino rampante nel campionato di endurance, 50 anni dopo il ritiro deciso da Enzo Ferrari, che preferì dedicarsi esclusivamente alla Formula 1.

La presentazione avrà luogo ad Imola, nel circuito intitolato proprio ad Enzo e Dino Ferrari, in occasione delle Finali Mondiali Ferrari (un evento con il quale si festeggia la conclusione dell’annata agonistica di Attività Sportive GT).

L’auto debutterà nelle competizioni a marzo e gareggerà nella categoria Le Mans Hypercar della FIA. Ma intanto è stata testata sul circuito di prova della Ferrari a Fiorano, già da luglio.

Ma non solo, difatti da questa estate, l’auto è stata portata in giro per tutto il sud Europa, per girare su vari circuiti tra cui Mugello, Barcellona, ​​Imola e Portimao. Per la precisione, Antonello Coletta, capo della divisione corse della Ferrari, ha dichiarato che il team ha fino ad ora effettuato più di 10.000 km di test. La scuderia Ferrari sta infatti cercando di accumulare più esperienza possibile, e lo scopo di mettere insieme tanti km di test è proprio questo.

“Il nostro sogno è vincere”, ha detto Coletta. “Ma, sfortunatamente, sarà anche il sogno degli altri concorrenti! Serve prima di tutto la macchina migliore e le soluzioni migliori, ma l’obiettivo della prima gara è ovviamente la vittoria”.



La casa di Maranello è consapevole che gli altri hanno avuto più tempo per testare i propri mezzi. Inoltre la vettura sviluppata correrà nella classe LMH e non nella LMDh. La scelta è dovuta al fatto che per quest’ultima categoria, l’auto deve essere progettata a partire da uno dei quattro telai standard sviluppati da Multimatic, Dallara, Oreca o Ligier.

Ferrari invece ha voluto sviluppare un telaio su misura per le corse, e anche tutte le altre componentistiche sono quasi nella totalità costruite appositamente per questa hypercar, mentre le parti in comune con le auto stradali e sono davvero poche. Ma d’altronde, partecipare alle competizioni serve proprio per investire nella ricerca da portare poi nella produzione di vetture stradali.