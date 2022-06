La nuova Fiat Panda è sicuramente una delle auto elettriche più attese di sempre, quanto meno per quanto riguarda il mercato italiano; il suo arrivo, infatti, dovrebbe avvenire tra poco meno di due anni, anche se non ci sono ancora conferme ufficiali da parte di Fiat in merito. Le ultime indiscrezioni relative a questo modello suggeriscono che sarà un’auto con un prezzo di accesso decisamente contenuto.

In sostanza, Fiat, sotto la guida di Stellantis, cercherà di sbaragliare la concorrenza portando sul mercato un modello compatto, ideale per la città, ad un prezzo molto competitivo. L’idea alla base è quella di cannibalizzare il segmento, arrivando ad inserire (finalmente!) una city-car elettrica al prezzo di una soluzione endotermica o quasi. Si vocifera che avrà un prezzo di partenza molto inferiore ai 20mila euro e, quindi, con gli incentivi potrebbe davvero diventare alla portata di tutti posizionandosi probabilmente vicino alla Dacia Spring.

Oltre ad essere completamente elettrica, sorprenderà tutti con uno stile vicino a quello del concept Fiat Centoventi e darà origine ad una serie di modelli basati sulla medesima piattaforma e sempre sviluppati in Polonia, più precisamente nello stesso stabilimento dove saranno costruiti anche Alfa Romeo Brennero e Jeep B-SUV.

In una nota, il numero uno del marchio ha precisato che: nel percorso verso l’elettrico la Fiat andrà con due gambe, come ha fatto finora nel mondo termico. Una delle due gambe è la 500, la citycar abbastanza accessibile ma con status. E poi c’è il mondo Panda/Centoventi, che risponde alla mission di Fiat che è quella di avere una responsabilità sociale. Parliamo in questo caso di transizione ecologica.

Non sappiamo come fisicamente sarà la nuova Panda ma considerata la tendenza di mercato e la probabile adozione della piattaforma STLA, non è da escludere che possa avere dimensioni superiori all’attuale modello con un look più vicino al concetto di piccolo crossover anziché semplice city-car.

Una cosa è certa: nei prossimi mesi torneremo a parlare di Fiat e neanche poco. Non ci rimane che attendere, non è da escludere qualche anticipazione già durante l’anno prossimo.