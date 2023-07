Non molti giorni fa Ford ha prodotto l’ultima Fiesta, lasciando intendere he avrebbe sostituito la popolare utilitaria con un SUV elettrico. Un’ipotesi che si è sembrata da subito poco credibile: che senso avrebbe dismettere un’utilitaria e mettere in catalogo un veicolo che costa il triplo?

E infatti pare proprio che il colosso di Detroit sia già pronto a far risorgere la Ford Fiesta, ma in versione elettrica. Chiaramente, come sempre in questi casi, ci sono diversi “se” e altrettanti “ma” da gestire: Ford deve trovare la giusta piattaforma per esempio – e potrebbe essere quella che l’azienda sta già sviluppando insieme a Volkswagen.

Potrebbe essere qualcos’altro, ma una piccola elettrica non potrà mancare nel futuro catalogo Ford. Per ora hanno solo un paio di modelli di fascia alta, la Mustang Mach-e e l’Explorer, ma nei prossimi anni tutti i produttori dovranno dotarsi di un’offerta elettrica più variegata e adatta a tutte le tasche.

Fare una piccola elettrica non è necessariamente facile: la batteria è comunque grossa, pesante e costosa; la si può fare più piccola ma a spese dell’autonomia, e il peso ridotto del veicolo compensa solo parzialmente il problema.

L’idea di proporre utilitarie economiche si scontra quindi con i prezzi più alti: modelli come la Fiesta, la Yaris, la Sandero, la 500 e così via hanno successo anche e soprattutto perché costano poco (relativamente). Le loro versioni elettriche devono mantenere questa qualità, senza però fare troppe rinunce. E allo stesso tempo deve essere un’auto che permetta al produttore di avere il margine desiderato.

Insomma si tratta di trovare il giusto equilibrio, e pare proprio che Ford abbia preferito fermare la produzione della Fiesta termica prima di avere la certezza che ci sarà una Fiesta elettrica. Ma noi crediamo proprio che arriverà, e voi?