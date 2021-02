La gamma Energica 2021 si aggiorna, arriva il doppio connettore di ricarica

Il lento declino dei motori termici si porta dietro tutta una serie di problematiche, tra cui quella dei punti di ricarica; la rete di distributori di carburanti fossili è ormai perfettamente radicata in quasi tutto il mondo, ma lo stesso non si può dire dei sistemi di ricarica elettrica, che oltre ad essere meno diffusi, sono anche realizzati in vari modi e quindi si rischia di avere un veicolo non compatibile con un determinato tipo di colonnina. Per ovviare a questo problema, la ditta italiana Energica – specializzata in moto elettriche – ha deciso di aggiornare tutta la sua gamma di veicoli, integrando un doppio connettore di ricarica: sotto alla sella di tutte le Energica prodotte nel 2021 si troveranno i connettori CSS e CHAdeMO, entrambi compatibili con sistemi di ricarica veloce in corrente continua.

“Abbiamo sviluppato internamente una nuova unità di controllo per gestirei l dialogo tra il veicolo e le colonnine di ricarica di tipo CHAdeMO. Questo sistema gestisce lo scambio di informazioni necessario ad avviare la ricarica, a interromperla, e a rispettare tutti i protocolli necessari. La nostra VCU – Vehicle Control Unit – è stata aggiornata successivamente aggiornata per permettere il dialogo con la nuova unità di controllo della ricarica, un aspetto fondamentale per rispettare i protocolli CHAdeMO.”

E quindi, come sono i tempi di ricarica grazie a questo nuovo connettore per la ricarica rapida? Secondo i test effettuati internamente da Energica, entrambi i connettori – CHAdeMO e CSS – offrono tempi di ricarica simili, permettendo di caricare 6.7 km di autonomia al minuto, o circa 400 km in un’ora di ricarica. Qualora si utilizzasse invece un sistema di ricarica lento, si avrà una ricarica di poco più di 63 km di autonomia ogni ora.

E’ importante che il mercato delle auto elettriche si accordi quanto prima su un unico standard di connettore per la ricarica rapida, altrimenti sarà necessario per tutti adottare una soluzione come quella scelta da Energica, con il doppio connettore.