Avere rapporti sessuali in un’auto in movimento può sollevare questioni di legalità, e sicurezza, considerando le implicazioni in termini di distrazioni alla guida, o questioni di mera oscenità, se a guidare fosse qualcun’altro… ma se l’autista non fosse umano la situazione cambierebbe?

A partire da questa settimana, i robotaxi sono diventati una realtà consolidata in quel di San Francisco, operando 24 ore su 24, 7 giorni su 7. In passato, questi veicoli autonomi (AV), potevano circolare solo durante le ore notturne, dalle 22:00 alle 06:00, senza bisogno di un permesso di sicurezza ma ora, le aziende di auto a guida autonoma Waymo e Cruise, sono state autorizzate a trasportare passeggeri in qualsiasi momento della giornata, avendo passato tutti i test di sicurezza necessari per operare in tutta tranquillità.

Secondo un articolo pubblicato sul The San Francisco Standard, alcuni passeggeri dei robotaxi non stanno solo viaggiando ma, durante le lunghe tratte, si dedicano a… beh, diciamo che trovano il modo di ingannare il tempo. Lo Standard, infatti, ha intervistato diverse persone, rimaste tutte anonime, che hanno affermato di aver avuto rapporti sessuali a bordo dei robotaxi, in particolare con Cruise.

Una coppia, intervistata dallo Standard, ha descritto l’esperienza come “non particolarmente comoda” ma sicuramente emozionante e diversa.

“Il fatto di trovarci in pubblico, con quella atmosfera da Tabù, data dalla situazione “peculiare”, ha reso il tutto più divertente ed eccitante!”

L’ovvio, e interessante, dibattito, scatenatosi in seguito all’articolo dello Standard, riguarda prettamente la legalità dello svolgere tali attività all’interno dei robotaxi. Né Waymo né Cruise hanno commentato esplicitamente su questo punto ma le regole delle rispettive aziende non menzionano specificamente il sesso nelle attività concesse, o proibite, ai passeggeri.

Tuttavia, nelle norme di comportamento dei passeggeri di Cruise, vengono elencate diverse attività non consentite, tra cui comportamenti “irrispettosi, offensivi o inappropriati verso gli altri” all’interno, e all’esterno, del veicolo. Anche le regole di Waymo richiedono ai passeggeri di trattare il veicolo con rispetto e di mantenerlo pulito ma non affrontano direttamente il tema del sesso. Entrambe le compagnie, inoltre, vietano fumo e svapo all’interno dei veicoli e Waymo vieta persino il consumo di alcolici.

Robotaxi

Nonostante il fatto che il sesso non sia proibito dalle regole però, l’attività dei passeggeri all’interno dei robotaxi è monitorata attraverso delle telecamere installate sia all’interno che all’esterno dei veicoli. Sebbene ciò sia giustificato per scopi di sicurezza, e manutenzione, risulta ovvio che “tali momenti di diletto” siano registrati dalle rispettive compagnie.

Se a tutto questo aggiungiamo che i finestrini dei robotaxi non sono oscurati, rendendo possibile osservare dall’esterno quanto accade all’interno del veicolo, viene da se che entrambe le compagnie si adopereranno molto rapidamente per fermare questo trend alquanto peculiare allineando il loro regolamento alle leggi sulla decenza in vigore a San Francisco.

L’articolo di The San Francisco Standard, infine, cita ironicamente uno studio del 2019 che prevedeva un futuro in cui il sesso, e il lavoro sessuale a bordo dei veicoli autonomi, sarebbero diventati un fenomeno in crescita.