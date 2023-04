Una Tesla Model S è stata trovata in fiamme parcheggiata per strada a Spokane, negli Stati Uniti. Inizialmente la polizia credeva che l’auto avesse preso fuoco con una combustione spontanea a causa di un malfunzionamento della batteria, ma successivamente si è scoperto che si trattava di un incendio doloso.

Come mai questa rapida ed errata convinzione? Semplice, i veicoli elettrici hanno una reputazione ingiustificata riguardante gli incendi. In rete, infatti, sono stati riportati alcuni incidenti ma al momento non ci sono prove che prendano fuoco a una velocità maggiore rispetto alle auto a benzina. Insomma, siamo davanti ad una percezione errata della realtà.

Nonostante la mancanza di prove, la reputazione delle auto elettriche ha suggerito indirettamente al dipartimento di polizia che si potesse trattare di un incendio spontaneo. Insomma, detto-fatto: se vedi una Tesla in fiamme è autocombustione. Niente di più sbagliato. La verità è venuta a galla grazie al sistema di dashcam Sentry Cam, che permette di registrare ogni singolo avvenimento di tutto quello che accade intorno all’auto. La clip, catturata dalla Model S, mostra infatti un individuo che si avvicina e cosparge l’auto di benzina, per dargli fuoco successivamente.

Non è chiaro se il veicolo sia stato preso di mira perché si tratta di una Tesla o di un’elettrica; in passato, i veicoli Tesla e le stazioni di ricarica sono state vittime di atti vandalici da coloro che si opponevano ai veicoli elettrici. Su questo tema, quello dell’incendio delle auto elettriche, ci siamo espressi in più occasioni e per i più curiosi consigliamo la lettura di questo approfondimento.