L’impianto Tesla Giga Berlin, la prima Gigafactory di Tesla in Europa, ha registrato l’avvio della produzione di serie da circa tre mesi ed in questa settimana ha raggiunto il suo primo target produttivo. Il sito tedesco di Tesla, infatti, ha toccato quota 1.000 unità prodotte di Model Y a settimana.

Si tratta del primo traguardo parziale di un programma di crescita molto più articolato e ambizioso. Tesla, infatti, punta a raggiungere quota 500 mila unità prodotte all’anno a Berlino. Per raggiungere quest’obiettivo sarà necessario, più o meno, registrare un incremento di 10 volte della produzione rispetto al livello attuale.

A contribuire al raggiungimento di quest’obiettivo giocherà un ruolo determinate la nuova Giga press realizzata dall’azienda italiana Idra. Questo macchinario, infatti, è in grado di ridurre drasticamente i tempi di realizzazione di un veicolo permettendo a Tesla di incrementare la produzione a Berlino.

Da notare che per sostenere la crescita in futuro, Tesla si prepara ad acquisire un nuovo terreno in modo da potenziare il suo sistema produttivo locale. Raggiungere gli obiettivi di produzione non è impossibile. La crescita della Gigafactory tedesca è un elemento chiave del futuro dell’azienda.

Nonostante il ridimensionamento degli obiettivi legato ad una “brutta sensazione” sull’economia di Elon Musk, Tesla continua ad assumere a Berlino. L’organico, infatti, cresce a ritmo serrato ed ha già superato quota 4 mila dipendenti. Una volta a regime, l’impianto dovrebbe garantire circa 10 mila posti di lavoro diretti. Entro la fine dell’anno, inoltre, la Gigafactory passerà da 2 a 3 turni di lavoro giornalieri. Nuovi aggiornamenti arriveranno nelle prossime setimane.