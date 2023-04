L’attuale Volkswagen Golf 8, che abbiamo provato nella motorizzazione GTE, non avrà una erede 100% a benzina ma solo elettrica. La gamma Golf sarà aggiornata nell’arco del prossimo anno ma successivamente vivrà all’interno di un veicolo completamente a batteria.

Sono queste le intenzioni del marchio al momento, anche se il numero uno Schaefer ha precisato di essere aperto a modifiche della strategia anche in seguito al continuo stato di incertezza in Europa. Verrà analizzato il segmento di mercato e se tutti i produttori arriveranno a produrre una soluzione a batteria, allora anche Volkswagen seguirà la medesima strategia.

Il nome è ancora un mistero ma è molto probabile che Volkswagen mantenga il nome Golf e lo adatti magari per la tanto citata id.2all, di cui abbiamo parlato in questo approfondimento. In fin dei conti si tratterebbe di una strategia già adottata da altri brand; anche Ford, con la sua elettrica Mach-E, ha “riciclato” il nome Mustang per avere una maggiore presa sui propri clienti e Volkswagen potrebbe proprio fare uguale e mantenere quindi sia Golf sia GTI.

Oltre a Golf, anche Tiguan, Passat e T-Roc vedranno solo un piccolo aggiornamento nel corso del 2024 e successivamente diventeranno completamente a batteria. In ogni caso, Golf 9 non arriverà prima del 2028 e la Golf 8.5 resterà sul mercato ancora per diversi anni fino ad una sua lenta e progressiva sostituzione. Cosa introdurrà l’aggiornamento atteso per il prossimo anno è ancora un mistero, ma si prevede una lieve modifica agli interni e l’introduzione di sistemi di sicurezza e di intrattenimento sempre più avanzati. È possibile che il costruttore decida di applicare qualche piccolo ritocco estetico ma non son previsti stravolgimenti in tal senso.

