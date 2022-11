E’ tempo di grandi cambiamenti nel mondo automobilistico, ma certi nomi e certe forse sono così radicate che è impossibile pensare di farne a meno, anche quando si va incontro a una rivoluzione: è il caso della Volkswagen Golf e della declinazione “GTI”, due nomi che il marchio tedesco non è ancora pronto a lasciare andare, almeno a giudicare da quanto raccontato dal CEO Thomas Schafer in una recente intervista rilasciata ad Autocar. “Non lasceremmo mai andare il nome Golf, assolutamente. Abbiamo questi brand iconici tra le mani, come GTI e Golf, e sarebbe assurdo lasciarli andare proprio ora.” ha detto Schafer, che poi ha parlato lasciato intendere che il nome “ID.Golf” non è completamente da escludere per un futuro modello elettrico.

La domanda sorge quindi spontanea: cosa ne sarà della ID.3, auto che oggi ha un po’ il compito di fare le veci di una Golf elettrica? Schafer non è d’accordo e anzi afferma che c’è spazio per entrambi i modelli nel catalogo Volkswagen, e che la ID.3 “non è mai stata la sostituta della Golf, è piuttosto una Golf Plus elettrica”. Golf Plus, per chi non lo ricordasse, è stato un modello prodotto tra il 2004 e il 2014 e che poteva vantare dimensioni maggiori rispetto alla Golf classica.

In un futuro non troppo lontano Volkswagen potrebbe quindi offrire una ID.Golf, una ID.3 di dimensioni superiori, e anche modelli ad alte prestazioni come ID.Golf GTI e ID.Golf R, pensate per i clienti più esigenti a livello di prestazioni; si tratta comunque di uno scenario ancora in divenire, dato che al momento Volkswagen si sta concentrando sul rilascio dell’8° generazione della Golf a motore termico, che sicuramente resterà sul mercato per almeno 5 o 6 anni prima di essere sostituita, inevitabilmente, da una versione 100% elettrica per rispettare le imposizioni dell’Unione Europea, che ha bandito la vendita di nuove auto endotermiche a partire dal 2035.