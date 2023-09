La competizione per ottenere una quota nel mercato delle batterie per veicoli elettrici è in aumento, e uno degli ingredienti chiave è la grafite. Nuovi investimenti negli Stati Uniti e in Europa stanno cercando di sfidare il dominio cinese nella produzione di grafite, in particolare della grafite sintetica, che sta diventando sempre più essenziale per le batterie dei veicoli elettrici.

Entro il 2025, si stima che la grafite sintetica possa costituire circa i due terzi del mercato degli anodi per batterie dei veicoli elettrici. Ogni veicolo elettrico richiede in media da 50 a 100 kg di grafite nei suoi anodi, il doppio della quantità di litio.

La Cina attualmente raffina oltre il 90% della grafite naturale del mondo, che è utilizzata in gran parte per gli anodi delle batterie dei veicoli elettrici; grandi aziende cinesi, come BTR e Shanshan, stanno investendo massicciamente nella produzione di grafite sintetica.

Tuttavia, nuovi attori come Anovion, Novonix e Vianode negli Stati Uniti stanno cercando di entrare in questo mercato; la costruzione di impianti di produzione di grafite sintetica è incoraggiata dagli incentivi statunitensi, inclusi quelli previsti nell’Inflation Reduction Act e nell’Infrastructure Investment and Jobs Act bipartisan. In questo modo, queste aziende potrebbero facilmente sopravvivere e riuscire ad offrire una vera e propria “battaglia” nei confronti della Cina.

Vianode, una joint venture tra Norsk Hydro ed Elkem, sta pianificando la costruzione di impianti di grafite sintetica in Europa e Nord America, con l’obiettivo di fornire materiale sufficiente per 2 milioni di veicoli elettrici all’anno entro il 2030. Il loro processo di produzione è alimentato da energia rinnovabile e vanta un’impronta di carbonio molto inferiore rispetto ai raffinatori di grafite cinesi. La grafite sintetica ha anche un vantaggio in termini di purezza e prestazioni rispetto alla grafite naturale, ed è considerata più sostenibile. Inoltre, il divario di prezzo tra grafite sintetica e naturale si è ridotto, incoraggiando la sua crescente utilizzo nelle batterie.

Tuttavia, la costruzione di nuovi impianti di produzione richiede investimenti significativi, e si prevede che la produzione cinese di grafite sintetica potrebbe crescere notevolmente nei prossimi anni limitando così il tentativo Americano e Europeo di sopperire a questo problema.