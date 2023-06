Segway-Ninebot sta collaborando con Drover AI e Luna Systems, due startup che sviluppano la tecnologia di visione artificiale per rilevare e correggere la guida impropria dei monopattini elettrici, al fine di integrare le tecnologie nei prodotti di Segway abilitati all’intelligenza artificiale.

Le partnership, annunciate durante l’evento Micromobility Europe ad Amsterdam, rappresentano una pietra miliare per Segway. Circa un anno fa, il produttore ha svelato lo scooter S90L basato sull’intelligenza artificiale come soluzione integrata per i sistemi avanzati di assistenza alla guida (ARAS) per monopattini elettrici. Per chi non lo sapesse, gli ARAS sono gli ADAS che potete trovare sulle auto; dei sistemi di guida assistita dedicati, però, alla micromobilità.

Invece di adattare sistemi hardware e software di terze parti agli scooter, Segway ha offerto agli operatori di micromobilità condivisa una piattaforma unificata che comprende i modelli di visione e tutta la parte dedicata alla sensoristica. In questo modo, ogni operatore può usufruire della tecnologia messa a disposizione da Segway e programmare la propria flotta a seconda delle necessità urbane.

“Quando distribuisci scooter basati sull’intelligenza artificiale in nuove città, devi addestrare il sistema di visione artificiale per apprendere la città, i marciapiedi, i sistemi di parcheggio, le piste ciclabili”, ha riferito Tony Ho, vicepresidente dello sviluppo aziendale di Segway. “Quindi, in ogni città in cui utilizzi questi monopattini, c’è in realtà un’enorme quantità di dati che devi raccogliere e devi anche costruire il modello in modo che sia adatto a ciascuna città”.

Con questa nuova strategia, chi acquisterà un prodotto SegWay potrà decidere se implementare gli algoritmi ARAS dello scooter di Drover o di Luna dalla fabbrica. Sarà disponibile anche il software di Segway, ma non sarà qualcosa su cui l’azienda si concentrerà o dedicherà molto tempo alla promozione. In altre parole, i prodotti di SegWay diventeranno la piattaforma su cui eseguire l’algoritmo allenato e sviluppato da aziende terze presenti nel settore della micromobilità come Spin, Voi, Helbiz, Beam, Fenix e altri.