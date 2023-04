Per Elon Musk, Tesla raggiungerà la guida autonoma completa entro la fine dell’anno, completando quindi la lunga lista di promesse ottimistiche che il CEO ha fatto nel corso degli anni. Musk ha rilasciato questa dichiarazione in una Earnings Call basata sui risultati del primo trimestre di quest’anno.

Non è ovvio se questa piena autonomia sarà vista in un prototipo o in un modello di produzione o se tecnicamente sarà completamente autonoma, considerando che la suite Full Self-Driving dell’azienda è stata pesantemente criticata per essere stata chiamata in modo fuorviante. Ormai sappiamo che Musk ha la tendenza a promettere troppo e a dare poco. Proprio alla fine del 2021, ha affermato che Tesla avrebbe “molto probabilmente” raggiunto l’autonomia di livello 4 nel 2022; siamo nel 2023 e ancora non è stato raggiunto il livello 3 completo che ci si aspettava, come invece hanno già ottenuto alcune aziende in America come Mercedes.

La guida autonoma è solo una delle numerose promesse che Musk non ha seguito durante gli anni; come non dimenticare il mancato arrivo del robotaxi annunciato nel 2020 e la consegna di Cybertruck attesa per quest’anno. Insomma, Musk è famoso per dichiarazioni spesso fuorvianti, arriverà davvero FSD nel suo stadio finale? Ci piacerebbe pensare di sì, ma se analizziamo il mercato attuale con le relative tecnologie ci sembra molto complicato. Ci son voluti anni per ottenere un livello di automazione limitato come il livello 2, il più comune, e crediamo che per un livello 4 o addirittura 5 (dove il conducente diventa di fatto un passeggero) ci vorrà ancora molto molto tempo.

Alla fine dell’anno scorso, il CEO di Luminar Austin Russell – la società che produce i sensori LiDAR – ha affermato che Tesla è un esempio di azienda che “promette in modo ridicolo” su affermazioni relative alla guida autonoma. Russell ha indicato che le telecamere e il radar da soli non sono sufficienti per identificare potenziali ostacoli, ed è qui che LiDAR diventa cruciale. Tutto perfetto, se non che Tesla ha rimosso l’anno scorso alcuni sensori dai suoi modelli più economici affidando la guida esclusivamente alle telecamere. Insomma, la situazione è piuttosto confusionaria e attendiamo modifiche o nuovi annunci nell’arco dei prossimi mesi.