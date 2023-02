Andare a fare la settimana bianca in Lamborghini? Con la Huracan Sterrato è assolutamente possibile. E non solo recarsi alla stazione sciistica, ma andare direttamente in pista, nel caso si fossero dimenticati a casa gli sci. Lo dimostra il video diffuso dalla casa, che rivela le capacità della supercar, che si muove con disinvoltura tra neve e ghiaccio sulle Alpi Italiane.

Su una pista da sci si può vedere all’opera la Huracan Sterrato mentre viene guidata in modalità di guida “rally”, quindi con il sistema di trazione integrale avanzato attivo. Ciò permette alla supercar di muoversi con grande sicurezza, ma d’altronde questa modalità è stata ottimizzata esattamente per affrontare terreni con scarsa aderenza o appunto, la neve.

Concorrono, alle incredibili prestazioni, non soltanto la modalità sopracitata, ma anche la maggior altezza da terra di questa versione, unita alle carreggiate allargate e ai pneumatici run-flat Bridgeston Dueler AT002. Si tratta di un prodotto appositamente sviluppato sulle necessità della vettura, per unire il massimo delle prestazioni sia su strada che su terreni accidentati. Ricordiamo che la tecnologia run-flat permette al conducente di guidare in sicurezza anche dopo aver forato, per 80 km alla velocità massima di 80 km/h.

Un’altra miglioria rispetto alla versione stradale (e non solo della Huracan, ma di tante super sportive) sta nel fatto che il sottoscocca in alluminio, i sottoporta e i passaruota sono rinforzati per proteggere maggiormente l’auto durante le scorribande sullo sterrato.

La Lamborghini mostrata nel video, ha una livrea che quasi le permette di mimetizzarsi nella neve. È verniciata di bianco Phanes e grigio Telesto, con dettagli neri in fibra di carbonio, come i parafanghi allargati. Ma se non dovesse piacere questa combinazione cromatica, Lamborghini ci tiene a precisare che è possibile personalizzare la vettura scegliendo tra oltre 350 tinte per l’esterno e 60 combinazioni per l’interno in pelle ed alcantara. Il programma di personalizzazione si chiama Ad Personam.



La Sterrato condivide con le altre Huracan, il motore: si tratta di un V10 aspirato da 5,2 litri, da 602 cavalli e 417 Nm di coppia. La potenza viene indirizzata alle quattro ruote da un cambio automatico a doppia frizione (LDF )a sette rapporti. Rispetto alla versione Evo, la Sterrato, nella prova da zero a cento, è più lenta solo di mezzo secondo (quindi gliene servono 3,4). Una inezia, considerato quante cose in più è in grado di affrontare.

La produzione di questa incredibile vettura, di cui verranno realizzate soltanto 1.499 unità, partirà questo mese, mentre le consegne avverranno dall’inizio dell’estate. Il video è certamente un modo per celebrare questa innovativa vettura, nonché ultima Lamborghini endotermica pura.