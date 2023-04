La Kia EV9 MY 2024 è stata presentato ufficialmente sul suolo americano, al New York International Auto Show, dopo la presentazione mondiale avvenuta all’inizio di questo mese. Kia ha confermato ufficialmente che il SUV elettrico sarà assemblato in America dal prossimo anno, rendendolo idoneo a determinati incentivi fiscali ai sensi dell’Inflation Reduction Act.

La nuova vettura elettrica della casa coreana è basta sull’architettura E-GMP e misura 5 metri di lunghezza e 2 metri di larghezza. Grazie ad un sapiente studio degli spazi interni e al pavimento piatto, i passeggeri possono godere di un ampio abitacolo e la capacità di carico è molto ampia con entrambe le file di sedili posteriori ripiegate.

Kia Motors

Almeno inizialmente i clienti potranno scegliere tra due motorizzazioni. La configurazione standard prevede una batteria da 76,1 kWh e un motore da 215 CV a trazione posteriore. Per top di gamma invece la configurazione sarà a doppio motore per un totale di 379 CV e 516 Nm di coppia e trazione integrale. Su tutti i modelli saranno disponibili quattro modalità di guida: Eco, Normal, Sport e MyMode.

Una versione GT ad alte prestazioni vedrà la luce nei prossimi anni e potrebbe utilizzare il propulsore da 576 CV dell’EV6 GT.

Kia Motors

Per quanto riguarda la ricarica, grazie all’architettura elettrica a 800 volt, il nuovo arrivato di casa Kia, necessita di soli 25 minuti per passare dal 10% all’80%. In linea con il tema della sostenibilità, la cabina è rifinita con materiali ecologici. I sedili vantano una finitura in poliuretano e non in pelle, mentre tessuti e tappeti sono realizzati con materiali parzialmente riciclati.

“L’EV9 è un SUV credibile e di alto valore che racchiude il nostro approccio nel portare sul mercato prodotti innovativi e incentrati sul consumatore con un serio noi per l’elettrificazione”, ha affermato Sean Yoon, CEO di Kia North America.

L’EV9 verrà equipaggiata con il sistema operativo Connected Car Navigation Cockpit (ccNC) di Kia. La casa automobilistica coreana afferma che il nuovo sistema operativo è più veloce dei sistemi esistenti e rende la l’EV9 la prima Kia a poter usufruire degli aggiornamenti OTA (over-the-air).

Kia Motors

L’auto sarà dotata di una chiave digitale, compatibile con i dispositivi smart Samsung o Apple, che consente ai proprietari di bloccare e sbloccare facilmente il proprio veicolo senza una chiave fisica. Si potrà persino condividere la chiave virtuale con amici e familiari, consentendo loro di guidare l’auto senza avere fisicamente con se la chiave.

L’EV9 è dotato di vari dispositivi elettronici di sicurezza, come il lane Following Assist 2 e l’Advanced Highway Driving Assist, per la prima volta disponibile in Nord America per una Kia. Coloro che trasportano regolarmente oggetti pesanti saranno lieti di sapere che l’EV9 è valutato con una capacità di traino di oltre 2.300 kg.