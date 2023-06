La Koenigsegg Regera non è una hypercar recente visto che è quasi vicina a festeggiare i suoi 10 anni dalla prima commercializzazione, tuttavia questo aspetto non ha impedito che battesse nuovi record. L’hypercar svedese ha completato la corsa da 0-400-0 km/h in 28,81 secondi, reclamando così la corona alla Rimac Nevera, che aveva fatto lo stesso percorso in 29,94 secondi il mese scorso.

Con la nuova corsa, la Koenigsegg Regera ha migliorato il suo precedente record di 31,49 secondi del 2019 di ben 2,68 secondi. Questa differenza è attribuita all’uso dei nuovi pneumatici Michelin Cup2R e alla superficie più liscia della pista. Il tentativo di record è avvenuto sul rettilineo di 3.274 m dell’aeroporto di Örebro, situato a ovest di Stoccolma, con i dati misurati e verificati da Racelogic. Come aggiornamento, il propulsore ibrido della Koenigsegg Regera comprende un motore V8 biturbo da 5,0 litri e un trio di motori elettrici che producono una coppia combinata di 1.500 CV e 2.000 Nm di coppia. Soprattutto, la potenza viene trasmessa direttamente alle ruote attraverso il sistema di propulsione Koenigsegg Direct Drive (KDD) a velocità singola.

Christian von Koenigsegg ha dichiarato: “Questo record in particolare significa molto per Koenigsegg, in quanto copre ogni aspetto delle performance estrema. Il fatto che la Regera possa ancora sorprendere e stupire il mondo dell’automobilismo dopo tutto questo tempo è una testimonianza non solo del suo design senza tempo, ma anche dell’ingegneria e della tecnologia che erano molto avanti rispetto alla concorrenza. Sono estremamente orgoglioso di questo, e poiché le auto dei clienti Jesko sono in fase di consegna, non vediamo l’ora di mostrarvi cosa faremo in futuro“. Questi commenti suggeriscono probabilmente un nuovo tentativo di record per il futuro, probabilmente con la strabiliante Jesko Absolut.