La Lancia Delta tornerà in vita: debutto nel 2026

Ci siamo, dopo una quantità incalcolabile di rumor a riguardo, finalmente qualcosa di concreto si smuove e trapelano nuove informazioni riguardanti una delle più famose vetture italiane. Il nuovo modello sarà naturalmente 100% elettrico e la conferma giunge da Luca Napolitano, CEO di Lancia, che ha rilasciato al Corriere della Sera una breve dichiarazione.

La Delta la vogliono tutti e non può mancare nei nostri piani. Tornerà e sarà una vera Delta: un’auto emozionante, manifesto di progresso e di tecnologia. E ovviamente sarà elettrica.

Il debutto della Delta elettrica è atteso per il 2026, tra poco più di quattro anni. Nonostante il radicale cambio di powertrain, la Delta offrirà tutte quelle caratteristiche che l’hanno resa famosa e unica nel corso del tempo. Difficile sapere già adesso come sarà, ma considerata la disponibilità di piattaforme di Stellantis possiamo ipotizzare alcuni aspetti; non è da escludere, ad esempio, che il gruppo possa adottare la piattaforma Stellantis Medium che consente un’autonomia massima di 700 km.

Mentre Delta sarà solo a batterie, la nuova Ypsilon sarà endotermica e debutterà nel 2024. La strategia di Lancia, per rilanciare il marchio, è chiara: iniziare con i modelli più piccoli per poi passare lentamente alle medio-compatte e, infine, alle ammiraglie. Inoltre, il marchio tornerà a rivolgersi al target maschile e non limitandosi quindi a quello femminile, come accaduto ora con Ypsilon. In aggiunta, oltre al cambio di target, assisteremo ad una vera espansione all’estero dal momento che Lancia ha in programma di proporre soluzioni anche in tutta Europa, mentre ora si limita esclusivamente al mercato italiano.