La Maybach Classe S 2021 è stata avvistata senza veli: lusso sfrenato

La versione 2021 della Mercedes Maybach Classe S è stata avvistata in strada con un camuffamento che lascia molto poco all’immaginazione. Con un prezzo di partenza di 160.500 $ si tratta sicuramente una vettura speciale che verrà ordinata da una clientela altrettanto particolare.

Il tocco di stile tipico di Maybach si fa notare nel passo lungo e dall’aggiunta di particolari cromati insieme ai marchi sui montanti posteriori.

La vettura si basa sulla Mercedes Classe S che è stata recentemente introdotta a settembre mentre le migliorie principali sono racchiuse all’interno dell’abitacolo dove Maybach si è sempre distinta grazie alla maniacale cura per i dettagli, un aspetto decisamente apprezzato dai clienti più esigenti.

Non sono state fornite da Maybach informazioni precise riguardo le dimensioni del nuovo modello, ma la versione attualmente in commercio presenta un passo esteso di 201 mm rispetto al modello di Classe S su cui si basa e non si aspettano quindi grandi differenze per quanto riguarda questo aspetto.

Lusso senza regole

Nella versione Facelift 2021 sono previsti i sedili posteriori Executive con regolazioni elettroniche, poggiapiedi, funzioni di riscaldamento, raffreddamento e massaggio.

Inoltre, come da tradizione delle ammiraglie extralusso, non dovrebbe essere presente il sedile centrale che sarà invece dedicato alle funzioni media e dei controlli generali della vettura da parte dei passeggeri.

Sul retro dei poggiatesta anteriori saranno inseriti due generosi schermi da 11,6 pollici per intrattenere gli occupanti durante gli spostamenti più lunghi.

Motorizzazioni disponibili

Per quanto riguarda i propulsori a disposizione non ci sono ancora state conferme ufficiali da Maybach ma si pensa che continuerà ad essere impiegato il 6.0 V12 con 621 cv e 1000 Nm di coppia affiancato da una versione di cilindrata minore, chiamata S580, dotata di un motore 4.0 V8 da 496 cv e 700 Nm di coppia con funzione EQ Boost che fornirà 21 cv e 249 Nm in situazioni di necessità.

La presentazione ufficiale della nuova ammiraglia di casa Maybach è attesa per il salone di Guangzhou che avrà luogo il 20 novembre.