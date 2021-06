La mitica Jaguar E-Type si fa elettrica: ora con 408 cavalli

Electrogenic, un’azienda specializzata nella conversione di auto classiche in versioni a batteria, trasformerà la storica E-Type e offrirà agli acquirenti tre allestimenti con step di potenza incrementali. I prezzi partiranno da circa 60mila euro per la variante entry-level Tourer, sino ad arrivare a 90mila euro per la versione più prestazionale Gran Tourer. Chi desiderasse una via di mezzo, può scegliere l’allestimento Sprint di fascia media da circa 70mila euro.

Tutti i prezzi sono da considerarsi per le singole modifiche, Electrogenic precisa infatti che il costo non comprende l’auto donatrice che dovrà essere a carico dell’acquirente. Per essere più precisi, una Jaguar E-Type in buone condizioni ha un valore di circa 100mila euro.

L’opzione più conveniente è la Tourer, che offre un peso a vuoto inferiore all’originale e una velocità massima di 160 km/h; lo sappiamo, non si tratta di un valore estremo, ma ugualmente apprezzabile. Il cambio in questo caso è stato mantenuto originale per garantire una sensazione di guida “classica”. Poche le informazioni riguardanti l’autonomia e la potenza dei modelli Tourer e Sprint, anche se si ipotizza un’autonomia nell’ordine dei 250 km.

La variante Gran Tourer, invece, vanta un propulsore da 408 cv e 600 Nm di coppia ben più potente di quello originale da sei cilindri e 4,2 litri che equipaggia la sportiva inglese. Complice l’aumento di potenza e coppia, il preparatore raccomanda agli acquirenti di aggiornare anche l’impianto frenante e le sospensioni per assicurare un maggiore comfort e sicurezza. In questa versione la batteria ottiene percorrenze maggiori nell’ordine dei 400 km e un sistema di ricarica rapida, sebbene non sia stata specificata la tipologia.

Un esemplare di E-Type elettrificato sarà presentato al London Classic Car Show questo fine settimana (26-27 giugno) insieme alla Citroën DS elettrificata, Land Rover Serie 2, Karmann Ghia e Porsche 356.