Ai lettori più giovani forse il nome Renault 5 non dice nulla, ma per chi c’era tra gli anni ‘80 e ‘90 quell’auto è un vero mito. Persone che sentiranno senz’altro almeno un po’ di emozione nostalgica al vedere la Alpine A290_ß, che a parte il nome sembra proprio una R5 in chiave moderna. Si tratta di un concept hot hatch per ora, ma una versione di serie dovrebbe vedere la luce nel prossimo futuro.

L’auto è una moderna compatta elettrica, che misura solo 4 metri circa di lunghezza, per 1,8 metri di larghezza e 1,5 metri di altezza – ma non si fa mancare cerchioni da 20” con un design particolare, che le danno un aspetto molto unico, tipico sia dello stile Alpine sia della R5 originale – modello che all’epoca trovo anche qualche successo sportivo, con una versione GT Turbo che fece innamorare molti automobilisti.

Il design da sportiva si ritrova anche nelle grandi prese d’aria, e persino nel posto di guida centrale. L’auto infatti ha tre posti, ma sembra pensata soprattutto per dare massima libertà espressiva al guidatore, che in qualche modo potrà sentirsi un pilota.

Alpine non ha dato specifiche sulla potenza della piccola elettrica, ma viste le numerose dotazioni sportive è lecito pensare che sarà un mezzo piuttosto scattante e agile. La lista delle include infatti, tra le altre cose, torque vectoring, sospensione posteriore multi-link, freni Brembo a quattro pistoncini, sedili in carbonio. Stando alle fonti, l’auto è pronta per tre modalità di guida: Wet, Dry e Full.

C’è persino un’imbracatura di sicurezza, e il design della plancia prevede alcuni controlli sul tetto. Il conducente dispone anche di una cuffia completa di display che fornisce dati di gara in tempo reale, perfetta per sentirsi un vero pilota.