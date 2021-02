La Model S? Più desiderata di una Rolls Royce Phantom

La Rolls Royce Phantom rappresenta il fiore all’occhiello per il lussuoso marchio inglese di Westhampnett; si tratta di una super berlina introdotta nel lontano 1925 e aggiornata, di volta in volta, per sottostare alle richieste del mercato e della sua facoltosa clientela. L’attuale versione, denominata Phantom VIII e disponibile nella versione SWB (standard) e EWB (extended), integra un potente motore BMW da 6,75 litri e 571 CV capace di erogare 900 Nm di coppia massima.

Rolls Royce è divenuta famosa negli anni grazie al vasto programma di personalizzazione di ogni vettura comprensivo di veri e propri atelier collocati nei vari concessionari, dove i clienti possono personalizzare in ogni dettaglio la vettura desiderata. Posseduta principalmente da ricchi e facoltosi imprenditori, le Rolls Royce vantano abitacoli super esclusivi caratterizzati da pellami, radiche e tessuti di prima qualità.

Sebbene insieme ad Aston Martin e Bentley rappresenti la categoria di veicoli dal lusso estremo e dalla opulenza sconfinata, un recente sondaggio elaborato dalla società inglese Money testimonia come, in verità, sia la Tesla Model S la berlina più desiderata al mondo. Una scoperta decisamente curiosa soprattutto se consideriamo che Tesla non rappresenta in nessun modo un marchio di lusso estremo come invece lo è Rolls Royce da ormai diversi decenni. Nonostante l’assenza di zaffiri, radiche e costosi pellami, la maggior parte dei partecipanti pensa che la Model S rappresenti uno dei veicoli più avanzati al mondo, superando quindi anche l’appeal del lusso senza limiti.

Utilizzando i dati di Google e Ahrefs, l’azienda ha mappato i veicoli di lusso più cercati in 148 paesi. La Tesla Model S è in cima alla lista in 29 paesi tra cui Stati Uniti, Germania, Norvegia, Messico, Australia e persino Bolivia, Mongolia e Afghanistan. La seconda classificata è l’Audi A8 (22 paesi) mentre il terzo gradino del podio viene riservato a BMW X7 (19 paesi). Fuori dal podio Rolls Royce Phantom (10 paesi) e Bentley Continental GT (3 paesi).

Probabilmente una delle motivazioni legate alla vittoria di Model S è legata proprio al prezzo; il modello base, infatti, parte da 89.900 euro mentre la variante più prestazionale si spinge a poco più di 140mila euro. Una bella differenza rispetto Phantom e Continental con i loro prezzi di listino che partono rispettivamente da 450mila e 250mila euro.