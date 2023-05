Quando Tesla aveva annunciato il debutto della Model S Plaid, la sua super berlina ad alte prestazioni, la casa automobilistica aveva anche promesso una velocità massima di 322 km/h. Promessa che tuttavia non è mai stata mantenuta, almeno fino ad ora. Il motivo di questa mancata funzione è presto detto: la Model S Plaid, pur essendo estremamente prestazionale, non era adatta a raggiungere tali velocità ma “solo” 262 km/h.

Secondo quanto riportato in rete, sembra che il problema del mancato adeguamento fosse legato all’impianto frenante: i dischi freni erano troppo contenuti per fermare la berlina a oltre 300 km/h. Successivamente Tesla ha iniziato a commercializzare un’aggiornamento dell’impianto frenante, in seguito alla riuscita di alcuni test ad una velocità superiore ai 300 km/h. Conosciuto con il nome di Track Package, il pacchetto è disponibile online ad un prezzo di $ 20.000 e prevede l’installazione di pneumatici ad alte prestazioni da abbinare, naturalmente, ai freni maggiorati. Più in dettaglio, il pacchetto comprende:

2x cerchi in lega 20X10J Zero-G con pneumatici Goodyear Supercar 3R 285/35R20 (anteriori);

2x cerchi in lega 20X11J Zero-G con pneumatici Goodyear Supercar 3R 305/30R20 (posteriori).

In aggiunta a:

2x 410 x 40mm carbon-silicon carbide front rotors;

2x 410 x 32mm carbon-silicon carbide rear rotors;

2x 6-piston one-piece, forged front calipers;

2x 4-piston one-piece, forged rear calipers;

2x integrated, caliper-mounted parking brakes;

4x high-performance front brake pads;

4x high-performance rear brake pads;

1x bottle of high-temperature brake fluid.

Non è previsto quindi alcun aggiornamento aerodinamico come invece ipotizzato alcuni mesi fa: Tesla Model S Plaid rimarrà inalterata e quindi sprovvista di spoiler e ulteriori appendici. Al momento non è chiaro quanti secondi saranno necessari per spingere la Plaid alla sua massima velocità; ricordiamo che una Ferrari con la sua SF90 Stradale impiega poco più di 15 secondi per coprire lo 0-300 km/h.