Mika Hakkinen, due volte campione del mondo di Formula 1, entra nel mondo delle moto elettriche in grande stile. Il noto pilota finlandese è diventato membro del comitato esecutivo di Verge Motorcycles, un’azienda specializzata nello sviluppo di moto elettriche di alta gamma.

Per celebrare questa partnership di successo, Verge Motorcycles ha creato un’edizione limitata della loro moto elettrica. Solo 100 esemplari saranno disponibili per l’acquisto online in diversi paesi europei, tra cui Germania, Francia, Italia, Spagna, Finlandia, Estonia e Monaco.

Il prezzo di questa moto in edizione limitata è di 80.000 euro, esclusi i costi fiscali (per un totale di poco meno di 100mila euro). Il modello speciale si basa sulla Verge TS Pro, una moto elettrica venduta al prezzo di 37.480 euro. Tuttavia, la versione limitata presenta numerose personalizzazioni che la rendono unica nel suo genere; ad esempio troviamo carenature in fibra di carbonio, un trattamento superficiale in ceramica per una maggiore protezione dai graffi e una sella in pelle. Inoltre, sulla moto è presente una targhetta in argento che riporta il numero di serie e la firma di Mika Hakkinen, aggiungendo un tocco di esclusività per gli amanti del collezionismo.

Dal punto di vista delle prestazioni, il motore nella ruota posteriore è in grado di erogare 102 kW di potenza, consentendo alla moto di raggiungere una velocità massima di 200 km/h e di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 3,5 secondi. La batteria, con una capacità di 20,2 kWh, offre un’autonomia di circa 350 km e la ricarica dallo 0 al 80% richiede poco meno di 40 minuti.

Un piccolo display fornisce le informazioni di base durante la guida, mentre un ampio schermo touch integrato nella parte anteriore, dove solitamente si troverebbe il serbatoio di una moto tradizionale, consente di visualizzare tutte le informazioni dettagliate e di gestire diverse funzionalità della moto.