La moto Verge TS vince il Red Dot Design Award 2021

La pagina Facebook ufficiale di Verge Motorcycles ha annunciato di aver vinto il Red Dot Design Award 2021 nella categoria Product Design, relativamente alla moto elettrica Verge TS.

Verge Motorcycles è una startup finlandese impegnata nello sviluppo e nella produzione di moto elettriche ad alte prestazioni; l’obiettivo della compagnia è quello di spingere sempre più in alto i limiti per quanto riguarda prestazioni e design, in un mercato dove la moto elettrica sta lentamente prendendo piede. A 3 anni dall’inizio dei lavori sul concept TS, sembra che il progetto sia pronto per diventare realtà.

La Verge TS è una moto in grado di attirare l’attenzione grazie allo stile ricercato e alle prestazioni di tutto rispetto. Uno dei dettagli più anomali e interessanti lo si nota subito, con la ruota posteriore di tipo hubless (in sostanza una ruota senza mozzo né raggi) che viene spinta dal motore elettrico da circa 100 cavalli di potenza; grazie a questa motorizzazione, la Verge TS è in grado di lanciarsi da 0 a 100 km/h in circa 4 secondi.

Tante startup di questo settore si concentrano inizialmente su mezzi dedicati ai pendolari, per rendere gli spostamenti quotidiani più semplici ed economici, ma Verge Motorcycles ha deciso di non intraprendere questa strada, e con la TS è andata subito ad attaccare il mercato dei motociclisti che amano il brivido della velocità. Oltre ai 100 cavalli di potenza, il motore hubless integrato nella Verge TS ha una coppia massima di 999 Nm.

Secondo quanto riporta la compagnia, la Verge TS, grazie all’utilizzo di batterie agli ioni di litio di ultima generazione, sarebbe in grado di percorrere fino a 200 km con una sola carica – anche se dubitiamo che questo dato si riferisca all’autonomia a velocità autostradali. Grazie all’installazione di un caricatore DC, la TS di Verge è in grado di guadagnare fino a 100 km di autonomia in appena 15 minuti di ricarica, mentre una ricarica da 0 a 100 impiega circa 4 ore.