Le pony car sono destinate a scomparire per come le conosciamo ora; il futuro della Chevrolet Camaro è ancora sconosciuto, la strada della Dodge Challenger sta terminando e per la seconda volta nella sua vita la Ford Mustang resterà l’unica pony car di Detroit.

Questo è il risultato di una recente intervista che Bloomberg ha avuto con il CEO di Ford Jim Farley, il quale ha dichiarato che “Potrebbe esserci una coupé Mustang completamente elettrica? No, probabilmente no. Ma potrebbe esserci una coupé Mustang parzialmente elettrificata? Sì“. Affermazioni importanti, soprattutto per gli appassionati del genere; anche se ricordiamo che, ad oggi, una “Mustang” elettrica esiste già ed è conosciuta con il nome di Mach-E. Forse Ford, per un attimo, si è dimenticata di questo ingegnoso modello completamente elettrico? Chi lo sa, forse era meglio un nome più preciso?

In ogni caso, le voci su una coupé Mustang elettrificata, sia ibrida che elettrica, non sono una novità. Inoltre, Ford ha già diversi prototipi elettrici a batteria nella sua scuderia; per non dimenticare la Mustang Super Cobra Jet 1800 che ha debuttato all’inizio di quest’anno, costruita come una macchina dedicata alle gare di resistenza con 1.800 cavalli che spingono le ruote posteriori.

Per ora, tuttavia, la Mustang per antonomasia è a benzina e così resterà. Per porre un punto su questo fatto, la società ha appena rivelato la sua Mustang stradale più potente e più costosa di sempre con il nome di GTD. Progettata come versione stradale dell’auto da corsa Mustang GT3, è dotata di un V8 sovralimentato da 5,2 litri con una linea rossa di 7.500 giri/min che produce oltre 800 CV. La potenza viene trasferita a un nuovo cambio montato posteriormente per una distribuzione del peso quasi 50/50. La produzione sarà estremamente limitata; gli acquirenti interessati devono presentare domanda in modo simile al processo per ottenere una Ford GT; prezzi? A partire da 300mila dollari per la GTD.