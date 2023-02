La Mazda MX-5 esisterà per sempre. La parole magiche che sicuramente in tanti aspettavano arrivassero un giorno da parte della casa di Hiroshima, sono state pronunciate dall’amministratore delegato per l’Europa, Martijn ten Brink. Il CEO di Mazda Europa ha affermato che il modello attuale, denominato ND e lanciato per la prima volta nel 2015, continuerà ad essere aggiornato e resterà in listino, senza correre il pericolo di essere ritirato dalla vendita a causa delle emissioni o di altre normative.

“Come si rimane fedeli al concetto di ciò che l’auto rappresenta portandola nella prossima generazione di tecnologie?” ha detto, quando gli è stato chiesto dei piani per la prossima MX-5. “Non è stato deciso. Ma penso si possa affermare che per Mazda, la MX-5 non morirà mai. Penso che continuerà ad esistere per sempre e dovrà andare al passo con i tempi. Questa è una super sfida e le persone sono appassionate di questa macchina in Mazda.”

Stando a quanto carpito da Autocar, avvicinandosi alla fine dell’anno 2023, la MX-5 verrà aggiornata per essere conforme alle nuove norme di sicurezza GSR2 (Regolamento Generale sulla Sicurezza), le stesse che hanno decretato la fine anticipata della Toyota GR86 e che probabilmente limiteranno i volumi di vendita dell’Alpine A110 dal 2024.

Durante una lunga intervista tenutasi in occasione del salone dell’auto di Bruxelles, ten Brink ha anche parlato di come i designer Mazda desiderano esplorare nuove forme e dimensioni per i modelli del marchio che arriveranno nel 2025.

Ten Brink ha anche spiegato come in Azienda siano davvero tutti soddisfatti delle prestazioni dei crossover e dei vantaggi che offrono, ma questo non toglie il fatto che ci sia voglia di migliorare e di studiare nuove soluzioni aerodinamiche per i veicoli elettrificati dei prossimi anni.

“I nostri designer stanno sperimentando. Attendo con ansia anche veicoli che non siano necessariamente SUV o crossover. Dobbiamo pensare all’aerodinamica in modo diverso. Penso che potremmo avere maggiore diversità in termini di design da tutti i vari marchi. E penso che anche i nostri esperimenti di design ci porteranno in nuove direzioni”.

Mazda Vision Concept

Ten Brink ha spiegato come Mazda affronta il mercato con un piglio diverso rispetto a produttori più grandi, e che deve puntare alla produzione di modelli per i mercati globali piuttosto che adottare approcci diversi paese per paese.