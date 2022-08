Secondo quanto trapelato grazie ad alcuni documenti, sembra che la NASCAR stia valutando la possibilità di creare una nuova categoria dedicata alle auto elettriche, con una prima gara dimostrativa già fissata per il prossimo 5 febbraio 2023 a Busch Clash, Los Angeles.

A quanto pare le auto elettriche dedicata alla NASCAR si baseranno su un’architettura a 900 volt e potranno vantare più di 1000 cavalli grazie a una configurazione a 3 motori elettrici, e di conseguenza possiamo dire con certezza che le auto saranno dotate di trazione integrale.

Kickin’ The Tires è un sito americano dedicato al motorsport con una particolare attenzione nei confronti proprio della NASCAR: è stato proprio questo sito a diffondere alcuni screenshot di un documento trapelato che parla di un campionato parallelo dalla NASCAR Cup Series composto da 6 gare, da correre tutte con auto elettriche. Le gare dovrebbero essere composte da 2 sessioni da 30 minuti con 12 veicoli coinvolti enon sarà possibile caricare o sostituire le batterie durante la gara.

Già da qualche tempo si parla dell’intenzione della NASCAR di introdurre sistemi di propulsione ibridi a partire dal 2024, ma guardando l’auto progettata per il 2022 si possono già notare tutti i grandi cambiamenti a livello di design, pensati per aumentare il carico aerodinamico e quindi permettere all’auto di gestire potenze sempre maggiori.

Lo scorso marzo il COO di NASCAR, Steve O’Donnell, si era già soffermato sull’importanza di introdurre un campionato NASCAR corso da auto elettriche.

“Stiamo esplorando alcune opportunità relative a una categoria di quel tipo [elettrica, ndr] perché, come tutti noi sappiamo, c’è una forte spinta da parte di tutti i partner OEM attuali, oltre ai nuovi potenziali, per cui per noi è fondamentale esplorare questa idea.”

Nel documento trapelato, le nuove ipotetiche NASCAR elettriche da 1000 cavalli vengono messe a confronto con le auto della competizione principale, sottolineando come le prestazioni saranno molto simili tra le due categorie: partendo da questo presupposto sembra chiaro che anche le NASCAR endotermiche riceveranno importanti aggiornamenti che ne aumenteranno la potenza – già l’auto di quest’anno ha fatto un balzo in avanti importante, aumentando la cavalleria da 410 a 670 cavalli, e con l’avvento dell’elettrico questi dati non potranno far altro che aumentare.