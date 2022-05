La Norvegia è il mercato di riferimento in Europa per le auto elettriche. Già da diversi anni, infatti, le vetture a zero emissioni hanno registrato dati di vendita incoraggianti sul mercato norvegese. Nel corso del primo trimestre del 2022, infatti, le auto elettriche hanno superato una quota di mercato dell’80% in Norvegia, confermandosi un riferimento assoluto del mercato locale.

A sostenere le vendite di auto elettriche in Norvegia ci sono numerosi incentivi. La misura di sostegno più rilevante è rappresentata dall‘azzeramento dell’IVA che si traduce in uno sconto del 25% sul prezzo applicato al cliente. Quest’agevolazione ha riscosso un enorme successo tra gli automobilisti norvegesi che da tempo si stanno spostando verso l’elettrico.

Il Governo norvegese, però, ha deciso di porre un freno agli incentivi per le auto elettriche. L’esenzione completa dal pagamento dell’IVA, infatti, non sarà valida per le auto elettriche premium. Al di sopra dei 49 mila euro di prezzo di listino, infatti, i modelli a zero emissioni non potranno beneficiare di quest’agevolazione e quindi costeranno di più rispetto alle condizioni precedenti.

Il nuovo sistema prevede un’aliquota crescente in base al prezzo di vendita della vettura. Si partirà dal 4% e si arriverà fino all’aliquota del 12,5% che sarà applicata alle vetture con un costo di circa 100 mila euro. In cantiere, inoltre, ci sono ulteriori interventi mirati a ridurre, progressivamente, i vantaggi per chi sceglie un’auto elettrica. In Norvegia, le auto a zero emissioni rappresentano oramai un riferimento delle vendite. Il Governo, quindi, intende ridurre progressivamente gli incentivi all’acquisto per destinare i fondi sullo sviluppo di soluzioni di trasporto pubblico alternative al trasporto privato.